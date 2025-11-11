Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Audiencia Provincial de Guadalajara acoge este lunes el primer día del juicio, con jurado popular. EFE

El principal acusado por el triple crimen de Chiloeches, en Guadalajara, se enfrenta a la prisión permanente revisable

En el juicio, que ha comenzado en la Audiencia Provincial de Guadalajara, el único superviviente de la matanza la recordado cómo mataron a sus padres y a su hermana

J. M. L.

Martes, 11 de noviembre 2025, 16:46

Comenta

La Audiencia Provincial de Guadalajara acoge el juicio con jurado por uno de los crímenes más atroces ocurridos en España en los últimos años: la ... violenta muerte por arma blanca de Laura, una joven de 22 años, y de sus padres, Ángel Villar y Elvira Fernández, de 52 y 53 años, en su domicilio familiar de Chiloeches (Guadalajara) en abril de 2024. En el banquillo de los acusados se sientan tres jóvenes: el presunto autor material del triple crimen y dos amigos como posibles cómplices.

