R. C.

Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida

El tribunal impone al procesado una pena de un año de cárcel y 1.000 euros de indemnización por daño moral a la mujer, que se sometió a un tratamiento contra las ETS

Juan Cano

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:14

Comenta

Se conocieron en una aplicación de citas. Quedaron, dieron un paseo y acabaron en la casa de ella para mantener sexo. Consentido, pero con preservativo. ... La Audiencia Provincial de Barcelona acaba de condenar a un hombre por quitarse el condón durante el coito sin avisar a la mujer, que pasó meses muy preocupada ante la posibilidad de haber contraído una enfermedad de transmisión sexual (ETS).

