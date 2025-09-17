Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

EFE

Presentan un modelo de IA que podría predecir la salud de una persona a lo largo de su vida

Un equipo europeo de investigadores multidisciplinares desarrollan una herramienta generativa para mejorar la medicina personalizada, para tratar a paciente con varias enfermedades crónicas

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:17

¿Cómo evolucionará la salud de una persona en el futuro? Esa ha sido una pregunta sin respuesta. Más un deseo humano, relacionado con el ... deseo de la inmortalidad y la calidad de vida durante la vejez, que una realidad. Hasta ahora. Este miércoles se reveló un nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) «capaz de predecir cómo podría cambiar la salud de una persona a lo largo de su vida», según el artículo 'Aprendiendo la historia natural de las enfermedades humanas con transformadores generativos', publicado en Nature. «Los métodos de inteligencia artificial (IA) prometen facilitar esta tarea al aprender patrones de progresión de enfermedades a partir de grandes corpus de historiales médicos», asegura el equipo interdisciplinar con investigadores del Centro Alemán de Investigación del Cáncer (Alemania), el Instituto Europeo de Bioinformática (Reino Unido), la Universidad de Heidelberg (Alemania) y la Universidad de Copenhague (Dinamarca).

