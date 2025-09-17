Presentan un modelo de IA que podría predecir la salud de una persona a lo largo de su vida

¿Cómo evolucionará la salud de una persona en el futuro? Esa ha sido una pregunta sin respuesta. Más un deseo humano, relacionado con el ... deseo de la inmortalidad y la calidad de vida durante la vejez, que una realidad. Hasta ahora. Este miércoles se reveló un nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) «capaz de predecir cómo podría cambiar la salud de una persona a lo largo de su vida», según el artículo 'Aprendiendo la historia natural de las enfermedades humanas con transformadores generativos', publicado en Nature. «Los métodos de inteligencia artificial (IA) prometen facilitar esta tarea al aprender patrones de progresión de enfermedades a partir de grandes corpus de historiales médicos», asegura el equipo interdisciplinar con investigadores del Centro Alemán de Investigación del Cáncer (Alemania), el Instituto Europeo de Bioinformática (Reino Unido), la Universidad de Heidelberg (Alemania) y la Universidad de Copenhague (Dinamarca).

Para lograrlo «entrenaron» un modelo generativo, llamado Delphi-2M, para predecir más de 1.000 enfermedades combinadas, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, algo que hasta ahora sólo era posible centrándolo en una sola enfermedad. Personalizado para cada uno de los 400.000 individuos con cuyos datos se alimentó la herramienta informática, que luego fue «validada» con casi 2 millones de datos de daneses, «el muestreo de trayectorias sintéticas de salud futura« proporcionó »estimaciones significativas de la carga potencial de enfermedad hasta por 20 años».

La alta fiabilidad que le atribuyen sus creadores se debe a que no solo analiza comorbilidades y sus consecuencias en la salud, sino las «dependencias temporales entre eventos patológicos». Esta cualidad «podría mejorar la comprensión de los riesgos de salud personalizados e informar sobre los enfoques de la medicina de precisión. La progresión de las enfermedades humanas a lo largo de la edad se caracteriza por períodos de salud, episodios de enfermedad aguda y también debilidad crónica, que a menudo se manifiestan como grupos de comorbilidad. Los patrones de multimorbilidad afectan a las personas de forma desigual y se han asociado con el estilo de vida, los rasgos hereditarios y el nivel socioeconómico». Todas estas variables se incluyen ahora en el análisis, casi de oráculo, de la IA.