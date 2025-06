La preocupación de una farmacéutica: «¿Qué hacemos con los pacientes que no pueden tragarse el comprimido entero?»

C. L. Lunes, 9 de junio 2025, 14:31 Comenta Compartir

Informar para que los usuarios tenga todas las herramientas para no equivocarse a la hora de tomar medicamentos. Esa es la intención de Elena Monje, farmacéutica y divulgadora en redes sociales (@infarmarte), que cuenta con casi un millón de seguidores solo en TikTok.

En un vídeo reciente ha querido aclara una duda que muchos pacientes tienen a la hora de acudir a la farmacia: ¿son igual de efectivos los medicamentos genéricos? La respuesta es muy clara: «Han pasado los estudios de bioequivalencia y actúan de la misma manera en el cuerpo que los originales. Tienen la misma calidad, seguridad y eficacia demostrada», asegura. Sin embargo, añade una matización importante basada en la experiencia real del día a día en farmacia.

Según Monje, a pesar de la información que existe, muchas veces no perciben ambos medicamentos como idénticos. «Algunos prefieren el de marca simplemente porque ya lo conocen, por el cambio de nombre, de caja o incluso de color», explica. E incluso hay quien asegura que el genérico «no le hace el mismo efecto» o «le sienta peor», una percepción difícil de medir científicamente, pero que existe y que los profesionales no pueden ignorar.

La farmacéutica también pone sobre la mesa otra enseñanza teórica que ha tenido que revisar con la experiencia: la prohibición de partir o machacar comprimidos que no estén específicamente diseñados para ello. «Nos enseñaron que jamás debía partirse un comprimido que no fuera ranurado o que tuviera una formulación especial como de liberación prolongada», recuerda. Alterar estos medicamentos puede reducir su eficacia, alterar su absorción o incluso provocar efectos adversos.

No obstante, Monje reconoce que hay ocasiones en las que no queda otra opción. «¿Qué hacemos con los pacientes que no saben o no pueden tragarse el comprimido entero?», plantea. En esos casos, entiende que existe una necesidad para adaptarse a las necesidades reales del paciente para que, de una u otra forma, ingiera el medicamento.

Elena Monje invita a mirar más allá de la teoría académica y a entender que, en la práctica farmacéutica, cada paciente tiene unas circunstancias únicas que merecen ser escuchadas y atendidas con flexibilidad y humanidad.