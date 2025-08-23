«Me preguntáis si es bueno poner el aire o el ventilador a los niños y esta es mi respuesta» El pediatra Pedro Camacho defiende que lo ideal es mantener el ambiente «fresquito», a una temperatura entre 25 y 27 grados y sin que el flujo de aire de directamente al bebé

En pleno verano, cuando el calor se vuelve insoportable, los aparatos de aire acondicionado y ventiladores pasan de ser útiles a convertirse en imprescindibles en prácticamente toda España. Sin embargo, su uso prolongado no siempre es positivo, pudiendo provocar sequedad en piel y mucosas, problemas respiratorios y dolores de cabeza.

Este motivo provoca que muchas familias, sobre todo las que tienen bebés, prefieran no utilizar estas herramientas demasiado. Sin embargo, la realidad es que siguiendo una serie de precauciones se pueden usar sin sufrir ninguno de estos problemas. Así lo confirma a través de su cuenta de Instagram el pediatra Pedro Camacho, que reconoce que llegada esta época del año son muchas las familias que le hacen la misma pregunta: ¿es bueno poner el aire acondicionado o el ventilador si hay un bebé en la habitación?

«Familias, con el calor ya instalado por toda España, me preguntáis si es bueno poner el aire acondicionado o el ventilador, que si le provocan mocos al bebé», comenta Camacho, que justo a continuación aclara que «la respuesta es que no, no los provocan». Sin embargo, pese a que no provoca la aparición de mocos, aclara que el uso de aire acondicionado sí que puede «resecar las mucosas» o «empeorar una congestión si hay un resfriado».

Ante todo, el pediatra explica que hay que tener claro cómo utilizar los aparatos de aire acondicionado si hay bebés en casa: «Lo ideal es mantener el ambiente fresquito, que el aire esté entre 25 y 27 grados, y evitar que el flujo del aire de directamente al bebé». Y si se trata de un ventilador, es importante que el flujo que reciba el pequeño sea «indirecto» y que la habitación esté «bien ventilada».

Además de esto, el doctor señala que si el bebé tiene mocos la mejor solución es realizar lavados nasales con suero fisiológico ya que «ayudan a mantener limpias sus vías respiratorias». «Estos lavados hay que hacerlos antes de dormir o antes de las tomas porque les ayuda a descansar y alimentarse mejor», finaliza.

