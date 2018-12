Predicción del horóscopo de hoy sábado 1 de diciembre: los signos zodiacales En ideal.es te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Sábado, 1 diciembre 2018, 16:07

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Puede que ya estés sintiendo un dinámico empuje gracias a la presencia del jovial Júpiter en tu sector de lejanos horizontes y nuevas oportunidades. Esto seguirá en alza a medida que Júpiter continúa su viaje.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Ahora que la poderosa y muy optimista energía del animado Júpiter se encuentra en un sector sensible de tu carta, puede que te sientas más a gusto al analizar cuestiones financieras o incluso espinosos temas, como el sexo o las cuestiones profundamente emocionales. El positivo Júpiter puede animarte a hablar de cosas que antes preferías ignorar. Si lo haces, tu energía fluirá mejor y traerá circunstancias más sencillas en torno a tus relaciones, finanzas y la vida cotidiana.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

No caigas hoy en la trampa del «pobre de mí». Cuando las cosas no van de la manera que deseas o te pasan cosas malas, puede ser muy fácil caer en una mentalidad de víctima. Sin embargo, aunque no siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, siempre tenemos la opción de decidir cómo vamos a manejar la situación. El duelo puede ser un elemento esencial para la curación, pero hay una línea muy fina. Elige seguir adelante e insiste en ser una mejor persona.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Debido a que el expansivo Júpiter está pasando por tu sector de trabajo y bienestar durante un año más o menos, puede que debas tener más cuidado con tu dieta. Quizás necesites más disciplina en torno a los alimentos que saben muy bien pero que no son tan buenos para ti. De todos modos, el animado Júpiter podría tentarte a comer, pero los resultados hablarán por sí solos cuando te subas a la balanza. Si haces ejercicio diariamente, puedes revertir algunos de estos efectos.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

El sensual Venus se vuelve directo en tu sector de comunicación el viernes, lo que te permite continuar desde donde lo dejaste. Si dejaste a un lado cualquier acuerdo o relación, es momento de desempolvarlo y avanzar.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

La idea de agrandar la familia también podría rondar en tu mente, ya sea si estás considerando tener un hijo o adoptar una mascota. Cualquiera de estas opciones —o ambas— podrían hacerte muy feliz.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

El exuberante Júpiter continúa su viaje a través de tu sector de comunicación, lo que hace que sea uno de los mejores momentos para comercializar y promover tu trabajo. Si tienes cualidades para algo, grítalo a los cuatro vientos para que todos lo sepan. Si trabajas en publicidad, tienes presencia en línea o usas las redes sociales, puede que tengas mucho por hacer, pero te puede ir muy bien.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Sin embargo, Júpiter también puede traer consigo una tendencia a gastar y regalar dinero. Si gastas de más sin pensar, podrías terminar perdiendo en lugar de ganar. Crear un plan financiero y ajustarte a este sería una gran idea. Vendrán oportunidades para ganar más dinero, y deberías aprovecharlas.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Al mismo tiempo, hay más positivos desarrollos en tu sector social cuando el seductor Venus se vuelve directo en este sector después de su fase retrógrada. Si has tenido un problema con alguien, puede que ahora les resulte más fácil llevarse bien. Además, es un buen momento para tomar decisiones sobre los grupos a los que quieres unirte y las amistades que quieres hacer.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Si últimamente te has identificado con tu ser inferior, puede que hayas sentido algunas limitaciones y frustración con respecto a tu vida. La influencia del positivo Júpiter en este sector puede inspirarte a identificarte con tu ser superior, lo que te permite vivir al máximo potencial Si necesitas un maestro o instructor de vida que te ayude en esta tarea, sus consejos podrían ser muy útiles.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Sientes los beneficios del sensual Venus, que se vuelve directo en tu sector de viajes y aventura el viernes. Si una oportunidad parecía fuera de tu alcance, puede que ahora tengas la chance de aprovecharla al máximo. Y si es algo que siempre has querido, la bendición será doble.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

El discreto Venus se vuelve directo en un sector más sensible de tu carta el viernes, lo que podría significar que, finalmente, estás a punto de librarte de una vieja relación o de emociones que pueden haber estado obstaculizando tu progreso. Con el avance de Venus, te resultará más fácil seguir adelante.

