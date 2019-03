Predicción del horóscopo de hoy domingo 31 de marzo: signos zodiacales En ideal.es te ofrecemos el horóscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis IDEAL.ES Domingo, 31 marzo 2019, 05:11

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy domingo 31 de marzo. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Algunas nuevas ideas para ampliar tus horizontes en algún nivel podrían surgir hoy a través de una fuente inesperada, posiblemente incluso de sueños o visiones. Si una idea se transmite a través de un sueño o destello de intuición, no la descartes. Probablemente merece cierta consideración cuidadosa, incluso algo más. Será necesario investigar al respecto y posiblemente consultar con gente con conocimiento. Piensa en eso.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Cierta idea, que puede ser cualquier cosa, desde una fiesta a unas vacaciones o un nuevo negocio, podría tenerte mucho tiempo en el teléfono hoy. Tendrás que consultar con gente que sabe lo que quieres hacer, y por lo menos, sentar las bases para hacer arreglos sólidos. Algo de lo que oigas puede ser confuso, pero no tengas miedo de pedir una explicación. ¡Manos a la obra!

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

¿Ha estado pensando en ponerte en forma e invertir en equipo para hacer ejercicio? Si es así, este podría ser el día para salir a buscarlo. No te sorprendas si tus amigos, familiares y vecinos quieren venir a probarlo. Tu salud y estado físico están muy presentes en tu mente en este momento, así que puede que desees comprar algunos libros sobre las disciplinas que más te interesan.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Tu curiosidad y energía creativa puede ser estimulada hoy por la información que recibas de libros, documentales o conversaciones con personas familiarizadas en el campo que estás explorando. Como resultado, podrías pensar en un proyecto innovador que les mantenga, a ti y a algunos colegas, ocupados durante mucho tiempo. Pero no te preocupes, este proyecto debe estar lleno de sorpresas y por lo tanto será cualquier cosa menos aburrido. ¡Manos a la obra!

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Un visitante podría llegar a tu puerta hoy con algo de información interesante y útil. Podría implicar cualquier cosa, desde las tendencias del mercado de valores hasta una boda próxima, hasta ocultismo y metafísica. Sea lo que sea, descubrirás que es cautivante y puede que simplemente te sientes y escuches a tus invitados durante un buen rato. Cuando tal se vaya, tu mente podría estar dando vueltas. Sal a caminar para despejar tu cabeza o no podrás dormir durante toda la noche.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Recuerdos y emociones del pasado podrían estimular tus impulsos creativos hoy. Puede que no seas capaz de entender lo que significa todo esto, pero no obstante las imágenes deberían seguir llegándote. Podría ser una buena idea tomar algunas notas, aunque es posible que no comprendas todo lo que escribas. Esto puede ser más un proceso de liberación de traumas antiguos que la creación de grandes obras maestras, pero aún así, vale la pena hacerlo.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Un tema que estás investigando, tal vez en un curso o taller, puede resultar más difícil de lo que esperabas. Las fuentes que consultes pueden ser muy complicadas y por lo tanto difíciles de leer. Si no puedes comprenderlas, trata de alquilar o comprar un vídeo sobre el tema. Es más importante entender el material que obligarte a abordarlo de la manera académicamente aceptada. También es importante que lo disfrutes.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Las amistades y relaciones románticas deberían proporcionar una rica fuente de apoyo y compañía hoy. Es probable que la conversación sea tranquila y que abarque asuntos generales como los acontecimientos actuales y el clima; pero esto podría ser justo lo que necesitas en estos momentos. Alguien podría presentarte a algunos nuevos amigos que vienen de lejos y que tienen algunas noticias interesantes que compartir. Este debería resultar un día tranquilo, relajado y en general muy agradable. ¡Disfruta!

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Hoy puede que organices un evento social improvisado, y podrían aparecer más personas que con las que inicialmente contabas. Sin embargo, no te preocupes por eso. La reunión debería ser agradable para todos, incluso si el lugar está un poco abarrotado. Tus visitantes pueden cuidar de sí mismos. Entre los invitados inesperados puede estar una persona atractiva e interesante que podría resultar ser un potencial amor. Relájate y disfruta de tu día.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Una fiesta, reunión o evento masivo podría ocurrir hoy en tu comunidad. Podría centrarse en un tema social, ecológico o político. Podrías decidir asistir en compañía de una pareja romántica o un grupo de amigos. Este evento podría resultarte interesante, aunque algunas cosas de las que aprendas puedan ser inquietantes. Lleva material para escribir. Querrás llevar un registro.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Los asuntos laborales deberían ir muy bien hoy. Un cambio repentino en relación con tu trabajo podría catapultarte a una posición que has estado esperando alcanzar durante mucho tiempo. Podrías recibir un aumento en tus ingresos. Has trabajado duro y lo has hecho muy bien, así que lo que puede parecerle un golpe de suerte a los demás es, en realidad, el resultado de un esfuerzo intenso y determinado de tu parte. Disfruta de tu éxito y sácale el máximo partido.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Un repentino deseo de ampliar sus horizontes podría hacerles considerar a ti y a una pareja romántica volver a estudiar, tal vez para obtener un grado avanzado. El centro de estudios que están considerando, sin embargo, puede estar ubicado en otro estado o incluso en un país extranjero. Seguir con su deseo podría requerir de una planificación cuidadosa. Como resultado, tú y tu amor pueden tener algunas conversaciones intensas en los próximos días.

