La Policía Nacional alerta del gran engaño que amenaza con mostrar vídeos privados Extorsionan a los usuarios de Internet amenazándoles con publicar fotos, vídeos o información sobre su intimidad, obtenidos supuestamente cuando estos visitan páginas web pornográficas C.B Sábado, 11 agosto 2018, 13:08

Se trata de un timo que se está extendiendo como la pólvora por Internet. La Policía Nacional ha alertado de la estafa del vídeo privado que llega por email y que ya ha afectado a numerosos ciudadanos. Se trata e una nueva modalidad de extorsión 'online': la 'sextorsión'.

Los ciberdelincuentes, según recoge el Cuerpo, extorsionan a los usuarios de Internet amenazándoles con publicar fotos, vídeos o información sobre su intimidad, obtenidos supuestamente cuando estos visitan páginas web pornográficas.

No queda ahí la cosa ya que, además, los estafadores aseguran que poseen las contraseñas de sus correos electrónicos y que también han instalado un 'malware' en las páginas web pornográficas visitadas.

Más tarde piden que los pagos se realicen en bitcoin a diferentes monederos virtuales con el fin de no difundir las supuestas contraseñas o imágenes obtenidas, debiendo abonar entre 400 y 2.900 dólares dentro de un margen de 24 horas.

Consejos

En este sentido, la Policía Nacional aconseja no alarmarse ni considerar la amenaza como real, no realizar ningún pago, no contestar al correo ni entablar ningún tipo de conversación con los extorsionadores. Además, recomienda al usuario bloquear y marcar como correo no deseado al remitente.