La Policía advierte que no devolver un Bizum recibido por error puede ser un delito grave No devolver dinero que se ha realizado por transferencia supone un delito de apropiación indebida que se paga con cárcel.

Esther Guerrero Domingo, 10 de agosto 2025, 10:40

El bizum se ha convertido en algo que casi todo el mundo hace de forma frecuente, tanto si sales a comer con amigos como si tienes que darle dinero a tu hijo para salir. Sin embargo, el usarlo con tanta recurrencia puede llevar que en ocasiones se envíe a alguien por error. A pesar de que pueda parecer algo sin importancia, la policía advierte que esto es mucho más grave de lo que se espera.

En un video subido por la Policía Nacional a sus redes sociales, se deja constancia de lo que puede conllevar no devolver un bizum que te ha llegado sin quererlo. Se puede tratar de un delito de apropiación indebida.

Según el artículo 253 del Código Penal que habla de este acto delictivo, establece una pena de 6 meses a 3 años de cárcel, además de devolver el dinero recibido y pagar las costas judiciales. También se puede penar con una multa económica que se establecerá dependiendo del caso.

En caso que se reciba un bizum no esperado, los pasos a seguir son, asegurarse que se ha recibido el dinero y que no te corresponde, contactar con el remitente si este no lo ha hecho ya y devolver el importe lo antes posible para no acarrear consecuencias legales.

Si por lo contrario te has equivocado al realizar este traspaso de dinero, solicita a la persona la devolución de la cuantía enviada y denunciar si tras la advertencia no se te vuelve a enviar.