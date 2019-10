El plan de la DGT para que no lleves el carnet de conducir en el coche Se acabará así con la sanción de 200 euros que supone no llevarlo Á.L. Sábado, 19 octubre 2019, 13:10

¿Cuántas veces hemos escuchado que por no llevar el carnet de conducir encima podemos ser multados por la Guardia Civil? Cientos, probablemente. Pues bien, en un breve periodo de tiempo esto puede ser historia porque la Dirección General de Tráfico (DGT) prepara una revolución que hará que podamos dejar el carnet en casa.

Podremos decir adiós también al peligro de recibir una multa de 200 euros por no llevarlo encima. Será gracias a la app 'MiDGT' que el organismo de tráfico está preparando para que los conductores lleven encima, gracias a su smartphone, todo aquello que les acredita como tales. La aplicación servirá para tener acceso a la información personal de cada conductor y algunas funciones más.

Aunque aún se encuentra en fase de desarrollo y por lo tanto no hay fecha para su lanzamiento, sí se sabe que desde 'MiDGT' se podrá consultar el saldo de puntos, as multas e incluso pagarlas gracias al asesor virtual con el que contaremos en esta aplicación. Por si fuera poco, como ya hemos adelantado, en esta app estará disponibel una versión digital de nuestro carnet para que no tengamos que llevarlo.

¿Será también el principio del fin del formato físico de este documento? Habrá que verlo. De momento, 'MiDGT' promete muchas funcionalidades que serán de enorme utilidad para los conductores porque a todo lo explicado habrá que añadir que la aplicación contará con alertas y noticias en tiempo real sobre el tráfico.