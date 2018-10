Pide a los atracadores que vuelvan más trde, le hacen caso y son detenidos por la policía 00:55 Encapuchados y con gorras en la cabeza, seis jóvenes atracadores entraron a las tres de la tarde en la tienda. Pero Didier decidió enfrentar a los supuertos ladrones. Con la más fuerte de las armas, la palabra, intentó convencer a los chicos para que volviesen a otra hora ATLAS Viernes, 26 octubre 2018, 10:20

¿Cómo se debe actuar frente a un atraco? La policía recomienda actuar con tranquilidad y prudencia ante situaciones de riesgo, así como no intentar actos heroicos. Didier, dueño de una tienda de cigarrillos electrónicos ubicada en Charleroi, al sur de Bélgica, vivió un atraco sacado de una verdadera película de humor.

«Les dije, claramente, a las tres de la tarde no es buena hora para atracar una tienda. Venid a las seis y media a robarme mejor»

Encapuchados y con gorras en la cabeza, seis jóvenes atracadores entraron a las tres de la tarde en la tienda. Pero Didier decidió enfrentar a los supuertos ladrones. Con la más fuerte de las armas, la palabra, intentó convencer a los chicos para que volviesen a otra hora. «Les dije, claramente, a las tres de la tarde no es buena hora para atracar una tienda. Venid a las seis y media a robarme mejor», cuenta Didier, el propietario del establecimiento.

Asombrosamente, le obedecieron y abandonaron el local establecimiento, momento que aprovechó para llamar a la policía. «Los agentes me dijeron que no iban a volver y yo les dije que sí», señala el dueño. Y así fue, los ladrones volvieron, pero a las cinco y media de la tarde, una hora antes de lo previsto. «Les dije que tenían que comprarse un reloj porque eran las cinco y media, no las seis y media, y se fueron otra vez», recuerda Didier. Cuando, por tercera vez regresaron a la hora pactada, la policía les estaba esperando. Cinco de ellos fueron detenidos, pero, uno de ellos, el único listo del grupo se dio a la fuga.