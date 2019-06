Así es la picadura del mosquito tigre: «El peligro es que puede transmitir graves virus como el zika» El entomólogo, Rubén Bueno, da las claves sobre esta especie que llegó a España hace más de una década y que el pasado verano provocó los primeros casos de dengue en nuestro país ÁLVARO LÓPEZ Viernes, 14 junio 2019, 13:18

Comienza la temporada alta del mosquito tigre. El doctor Rubén Bueno, entomólogo, Director Técnico de Laboratorios Lokímica y presidente de la European Mosquito Control Association (EMCA), aclara que este insecto no debe suponer una alerta sanitaria ni disparar las alarmas.

Rubén Bueno argumenta que lo principal que hay que tener en cuenta en cuanto a la picadura de un mosquito tigre es que produce siempre una reacción alérgica en la persona que la padece. En función de la tolerancia, la herida será mayor o menor y los síntomas de erupción cutánea se dejarán ver más o menos.

«Hay ciudades en las que el mosquito tigre lleva ya 7 u 8 años y por lo tanto la incidencia de su picadura es menor», explica el entomólogo. Este hecho se explica porque en España no teníamos este insecto entre nosotros y por lo tanto nuestro cuerpo no estaba preparado para luchar contra su veneno, pero en aquellos lugares donde ya está establecido, los ciudadanos pueden enfrentarse mejor a la picadura al poseer mejores anticuerpos.

Portador de virus potencialmente peligrosos

Pero lo que realmente preocupa del mosquito tigre es que es un insecto capaz de ser portador de virus graves como el dengue, el zika o el chikungunya. Los tres son peligrosos y potencialmente mortales si dan pie a complicaciones en la salud del infectado. De hecho, en los países menos desarrollados, al no contar con los medios suficientes, estos virus provocan muertes anualmente.

En ese sentido, Rubén Bueno llama a la calma «porque se trabaja para evitar que estos mosquitos contagien dichos virus». El problema radica en que tales enfermedades no siempre presentan síntomas y por eso no es sencillo detectar a las personas que los padecen. «En cuanto sabemos que hay un ciudadano con esa enfermedad, lo tratamos para evitar que la picadura de un mosquito tigre permita que este lo transmita a otras personas», añade el experto. No obstante, ese protocolo puede fallar puntualmente y dar pie a lo que sucedió el verano pasado con los casos de dengue que se detectaron en España.

Es posible luchar contra el mosquito tigre

Para no lanzar falsas alarmas, Bueno asegura que los biólogos y expertos de la Administración Pública trabajan en aislar esos virus y al mosquito tigre en caso de que ambos puedan llegar a encontrarse. Por eso no se debe hablar de epidemias ni de problemas más allá de los que puede provocar por una simple picadura.

Los meses de verano son especialmente propicios para el mosquito tigre ya que con el calor sale de su estado de hibernación y se deja ver. En ese sentido, los organismos públicos trabajan para erradicar los focos de este insecto que puedan darse «pero no se puede hacer lo mismo en lugares privados», señala Bueno.

El experto cree que hace falta concienciar a la sociedad de que un mosquito tigre puede criarse en lugares pequeños y húmedos «como en un cenicero al que le cae agua y se olvida». Por ello, la limpieza de los rincones y lugares susceptibles de favorecer la cría de este insecto ha de ser clave.