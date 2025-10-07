El peligro de conectar estos dos electrodomésticos en la misma regleta El elevado consumo de ambos hace que se sobrecaliente y se genere un riesgo de incendio

C. L. Martes, 7 de octubre 2025, 10:30 Comenta Compartir

Las sobrecargas eléctricas pueden tener consecuencias importantes, ya que pueden provocar un sobrecalentamiento e incluso en incendio. Y es que cada vez hay más dispostivos electrónicos en casa, lo que provoca que se enchufen muchos de ellos a la vez. Las regletas facilitan tenerlo todo a mano, pero un uso incorrecto comporta riesgos.

Hay que tener claro que no se debe conectar al mismo tiempo la plancha y el aire acondicionado en la misma regleta. La suma de sus consumos puede sobrepasar el límite del alargador y del circuito, elevar la temperatura de cables y componentes y, en el peor escenario, provocar un incendio doméstico.

La plancha necesita entre 1.000 y 3.000 vatios, según el modelo. El aire acondicionado, incluso en versiones pequeñas, se mueve entre 1.500 y 2.000 vatios, y los más grandes superan los 4.000. Si ambos se conectan a una misma regleta, la demanda conjunta rebasa con facilidad su límite habitual. El resultado de esto es un calentamiento excesivo de la regleta y de los cables.

Por eso, antes de enchufar cualquier aparato se debe mirar dos datos clave: la potencia de cada aparato y el límite de la regleta. Muchas regletas suelen admitir hasta 2.500 vatios. Con plancha y aire acondicionado a la vez, esa cifra se supera con facilidad. Si la suma de potencias supera la capacidad de la regleta, no deben ir juntos.

Temas

Electrodomésticos

Consumo