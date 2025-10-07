Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los electrodomésticos que no deben enchufarse en la misma regleta. Pablo Lorenzana

El peligro de conectar estos dos electrodomésticos en la misma regleta

El elevado consumo de ambos hace que se sobrecaliente y se genere un riesgo de incendio

C. L.

Martes, 7 de octubre 2025, 10:30

Las sobrecargas eléctricas pueden tener consecuencias importantes, ya que pueden provocar un sobrecalentamiento e incluso en incendio. Y es que cada vez hay más dispostivos electrónicos en casa, lo que provoca que se enchufen muchos de ellos a la vez. Las regletas facilitan tenerlo todo a mano, pero un uso incorrecto comporta riesgos.

Hay que tener claro que no se debe conectar al mismo tiempo la plancha y el aire acondicionado en la misma regleta. La suma de sus consumos puede sobrepasar el límite del alargador y del circuito, elevar la temperatura de cables y componentes y, en el peor escenario, provocar un incendio doméstico.

La plancha necesita entre 1.000 y 3.000 vatios, según el modelo. El aire acondicionado, incluso en versiones pequeñas, se mueve entre 1.500 y 2.000 vatios, y los más grandes superan los 4.000. Si ambos se conectan a una misma regleta, la demanda conjunta rebasa con facilidad su límite habitual. El resultado de esto es un calentamiento excesivo de la regleta y de los cables.

Por eso, antes de enchufar cualquier aparato se debe mirar dos datos clave: la potencia de cada aparato y el límite de la regleta. Muchas regletas suelen admitir hasta 2.500 vatios. Con plancha y aire acondicionado a la vez, esa cifra se supera con facilidad. Si la suma de potencias supera la capacidad de la regleta, no deben ir juntos.

