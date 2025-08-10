Cómo pedir la paga indefinida que otorga el SEPE a mayores de 52 años Subvención para desempleados hasta que encuentren trabajo o puedan jubilarse que pagan el 80% del IPREM

Esther Guerrero Domingo, 10 de agosto 2025, 10:41 Comenta Compartir

El SEPE realiza un subsidio para mayores de 52 años donde se les pagará hasta que encuentren trabajo o alcancen la edad de jubilación. Esta ayuda está destinada para todo aquel que carecen de ingresos y ya ha agotado el paro. A su vez, incluye cotización a la Seguridad Social.

Para poder realizar la solicitud se deben cumplir unos requisitos indispensables. La edad mínima es de 52 años, que haya terminado toda clase de subvenciones anteriores y que acrediten la falta de rentas superiores al 75% del salario mínimo.

Una vez reunidos los necesario se debe inscribir como demandante de empleo, donde tendrá que esperar un mes. Sin embargo, durante este mes no se pueden rechazar cursos del SEPE ni ofertas de trabajo. En caso de que proceda de un país extranjero, se debe acreditar que se han cotizado al menos 12 meses en la Unión Europea.

Esta ayuda se puede realizar por tres vías distintas. La primera y la más rápida es a través de la Sede electrónica, por aquí se rellena un formulario al completo y se necesita para la identificación del usuario el certificado digital, DNIe o Cl@ve. La segunda es por Pre-solicitud, se debe completar un formulario simplificado y en él se requerirá el DNI, los datos bancarios y un código de confirmación. Por último, para todo aquel que prefiera hacerlo de forma presencial también se puede. Antes de ir a la oficina se necesita cita previa y los documentos impresos, así como el DNI físico.

Documentos y cuantía

Los documentos indispensables para la subvención son, el documento de identidad, documentos bancarios como el IBAN para ingresar en la cuenta el dinero establecido y un justificante de rentas que previamente solicitará el SEPE. La cuantía se pagará por lo general de forma mensual y se otorgará el 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).

En caso de que la solicitud se haya denegado se puede reclamar. El plazo es de 30 días y se debe presentar el número del caso, el motivo del rechazo y la fecha de resolución. Si el SEPE responde de forma negativa en el plazo de 45 días, se puede llevar el caso ante los tribunales.