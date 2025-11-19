¿Qué está pasando en la Cumbre del Clima?

La madrugada de este miércoles se conocieron algunos borradores de las negociaciones de la Cumbre del Clima que se celebra en Belém. Una novedad es ... que las decisiones finales ('cover decisions'), que contienen las resoluciones y acuerdos políticos más importantes de la conferencia patrocinada por Naciones Unidas, se llama ahora 'mutirão', vocablo indígena para denominar al trabajo comunitario. No es anecdótico. El término impuesto por la presidencia brasileña incluye la propuesta que no sean solo los países participantes los que lleguen a esos acuerdos, sino también comunidades y empresas. Si ya era difícil poner de acuerdo a 123 participantes con sus distintos intereses, ahora luce algo más sombría esa posibilidad.

Más allá de las palabras, esta nueva denominación podría cambiar también el compromiso de los que suscriben los países en las 'cover decisions' desde hace años. Una fuente de la COP explicaba que, según la presidencia, había «ciertas partes que no querían que hubiera una cover decisions» este año. En todo caso, los negociadores todavía están «intentado integrar este nuevo concepto».

Cada mañana empiezan los contactos, a veces bilaterales, otros en grupos de trabajo. Cuando faltan tres días para el final de la conferencia, las conversaciones siguen. Dos de los temas más importantes que están incluidos en la 'mutirão' son los combustibles fósiles y la financiación. En la últimas horas estos temas tienen más de una propuesta sobre la mesa.

Sin fecha de caducidad

Sobre la «contribución determinada a nivel nacional vigente con miras a aumentar su nivel de ambición (para abandonar los combustibles fósiles) se propone, como opción 1, «convocar un taller para invitar a las Partes a compartir oportunidades nacionales y casos de éxito sobre la transición justa, ordenada y equitativa hacia soluciones bajas en carbono, teniendo en cuenta las diferentes circunstancias, trayectorias y enfoques nacionales de los países, y los principios y disposiciones del Acuerdo de París».

El documento 'Decisión mutirão: unir a la humanidad en una movilización mundial contra el cambio climático. Propuesta de la Presidencia' tiene una opción 2 que «alienta a todas las Partes a cooperar y contribuir a los esfuerzos mundiales (…) teniendo en cuenta el Acuerdo de París, y decide convocar una mesa redonda ministerial de alto nivel sobre las diferentes circunstancias, trayectorias y enfoques nacionales con miras a apoyar a los países en el desarrollo de hojas de ruta para una transición justa, ordenada y equitativa, incluyendo la superación progresiva de su dependencia de los combustibles fósiles y la detención y reversión de la deforestación». No hay una tercera opción.

Según los negociadores, la eliminación de los combustibles fósiles estará «seguro» incluido en el apartado de «mitigación» como uno de los temas obligatorios y con cada vez más «aliados» (España está entre los 80 países que este martes hicieron una exhortación pública para que se elaborara una «hoja de ruta para el abandono progresivo de los combustibles fósiles» y se incluyera en el documento final).

Ésta es una declaración todavía abierta a que se sumen más países. Es una «batalla» que se libra en la COP30. Sin embargo, ONG como Greenpeace denuncian «falta de transparencia» y otras, presentes en la cita de Belém y la mayoría vinculadas con movimientos indígenas, protestan por los intereses del gobierno brasileño, principal valedor en esta COP30, con la industria petrolera.

En otros dos puntos se repite el mantra de las energías limpias de estas citas mundiales: «Se insta a las Partes a colaborar para eliminar progresivamente, lo antes posible, las subvenciones ineficientes a los combustibles fósiles» (apartado 36 del borrador del martes 18) y «acelerar las acciones para triplicar la capacidad de energía renovable a nivel mundial, duplicar la tasa anual promedio mundial de mejoras de eficiencia energética para 2030 y la transición hacia sistemas energéticos libres de combustibles fósiles, de manera justa, ordenada y equitativa, acelerando las acciones en esta década crítica, para lograr las cero emisiones netas para 2050 de acuerdo con la evidencia científica» (apartado 44). No hay compromisos concretos, como es costumbre, que son voluntarios de cada nación y están en otros capítulos.

Financiación sin indicadores

El otro punto que genera más debate en cada edición de la Cumbre del Clima es la financiación de la adaptación. Hay dos opciones dicotómicas en el borrador de 'mutirão'. La primera, «celebra el logro de la meta de 100 mil millones de dólares» para el «apoyo financiero proporcionado y movilizado para los países en desarrollo con el fin de adoptar medidas ambiciosas de adaptación y mitigación», mientras que la segunda «observa con gran preocupación que no se ha alcanzado» esa cifra. «Los países en desarrollo solo recibieron un promedio de alrededor de 60 mil millones de dólares en dos años» (apartados 24 y 25). Enseguida se «destaca con preocupación la insuficiente capitalización del Fondo de Respuesta a Pérdidas y Daños y las señales negativas emitidas en el contexto de los procesos de reposición del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y del Fondo Verde para el Clima».

En todo caso, en general hay fricción, dicen, aunque se espera que se llegue a una declaración consensuada. Más aún cuando hay un «nuevo objetivo global de adaptación a largo plazo», como lo fue el de no sobrepasar la temperatura 1,5ºC con respecto a la era preindustrial. Se trata de los recursos financieros para la adaptación, cuyos indicadores (como lo fueron los grados centígrados en el calentamiento global) no están definidos aún. No están «maduros» y, aunque están encima de la mesa, no cuenta con «grandes aliados», indica la fuente.

En teoría la COP30 termina este viernes. Hay presión para firmar los textos con prisa, sobre todo de la 'mutirão', y finalizar ese día, dicen. ¿Alguna vez ha terminado a tiempo?, preguntan en Belém.