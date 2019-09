Un pasajero pilota un avión en el que viajaba para evitar que cancelen su vuelo a España El hombre, que era piloto de la compañía que operaba el vuelo, viajaba como pasajero para disfrutar de sus vacaciones R. I. Domingo, 8 septiembre 2019, 13:21

Curiosa historia la vivida en un avión que volaba Manchester a Alicante. Un pasajero inglés que venía a pasar sus vacaciones a España decidió coger los mandos del avión en el que iba para evitar que se cancelara. Michael Bradley, piloto 'accidental' de easyJet, se ofreció a llevar con el fin de evitar un retraso de varias horas ante la ausencia del piloto que debía operar ese vuelo.

Tal y como relatan los medios anglosajones, Michael anunció por la megafonía que era piloto y que se haría cargo de que el vuelo para que saliese a tiempo de Mancherter. El momento fue grabado y compartido en redes sociales por uno de los pasajeros.

«Justo antes de pasar por seguridad pensé, me pregunto si vale la pena una llamada telefónica. Creo que es porque me gustaría irme de vacaciones. Llamé a easyJet y dije 'Hola, estoy parado en la terminal sin hacer nada. Tengo mi licencia aquí, tengo mi identificación conmigo y me gustaría mucho irme de vacaciones. Y si necesitas un favor, estoy aquí listo para partir», cuenta por megafonía el piloto.

Segun asegura Michael en redes sociales, la aerolínea lo llamó por teléfono 38 segundos más tarde y le dijo: «Por favor, por favor, ¿puede volar el avión a Alicante?». Sin su uniforme, el señor Bradley terminó diciendo: «Si ven bien que uno de sus pilotos vaya así vestido así hoy, iremos a Alicante», les respondió al momento.