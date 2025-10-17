Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un Seat 600 en una concentración de coches clásicos en Plentzia (Vizcaya). Pankra Nieto

El parque de vehículos históricos casi se cuadruplica tras un año del nuevo reglamento de la DGT

Se ha pasado en doce meses de 48.000 a 175.753 unidades registradas tras los cambios para simplificar y abaratar la inscripción de coches y motos con más de 30 años de antigüedad

J. A. G.

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:51

Comenta

El parque de vehículos históricos en España casi se ha cuadruplicado en el año que lleva en vigor el reglamento de la Dirección General de ... Tráfico (DGT) que simplifica y abarata los trámites de inscripción. En los últimos doce meses, se ha dado un enorme impulso al parque de clásicos al pasar de 48.000 unidades a 175.753. Tráfico considera histórico un vehículo con al menos 30 años desde su primera matriculación o fabricación, y que se encuentre en estado original.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco personas intoxicadas por un incendio en un restaurante del centro de Granada
  2. 2 Embisten a la Guardia Civil en una persecución de película en la A-92 a un narco con 864 kilos de hachís
  3. 3 Los meteorólogos confirman el 100% de tormentas en Granada el viernes y señalan la hora crítica
  4. 4 Detenido por apuñalar en el cuello a otro joven tras una noche de fiesta en el Zaidín
  5. 5 Así puedes conseguir tu entrada gratis a la Alhambra por el Día Internacional del Patrimonio Mundial
  6. 6

    La investigación del Picasso desaparecido rumbo a Granada llega a Deifontes
  7. 7 La tienda de Granada famosa por sus quesos, vermut y la sobrasada mallorquina
  8. 8 La abuela centenaria de un pueblo de Granada que recogía aceitunas por tres pesetas y media al día
  9. 9 El restaurante más pequeño de Granada se hace grande
  10. 10 Viernes crítico de tormentas en Granada: avisos por aguaceros y cinco horas intensas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El parque de vehículos históricos casi se cuadruplica tras un año del nuevo reglamento de la DGT

El parque de vehículos históricos casi se cuadruplica tras un año del nuevo reglamento de la DGT