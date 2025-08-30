El paracetamol y el ibuprofeno generan resistencia a los antibióticos, según un estudio Los investigadores de la Universidad de Australia Meridional señalan que hay que ser más conscientes a la hora de utilizar estos medicamentos

Una nueva investigación realizada por la Universidad de Australia Meridional, que ha sido publicada en 'npj Antimicrobials and Resistance', muestra como el consumo de medicamentos como el ibuprofeno o el paracetamol podrían generar resistencia a los antibióticos, una de las mayores amenazas a nivel sanitario en todo el mundo.

Tras una exhaustiva investigación han podido determinar que estos medicamentos no solo fomentan la resistencia a los antibióticos en quienes los consumen, sino que si se utilizan juntos ese efecto se amplifica aún más.

Para llegar a dicha conclusión los investigadores evaluaron la interacción entre medicamentos no antibióticos, antibióticos de amplio espectro y la bacteria E. coli. De este modo pudieron comprobar que el ibuprofeno y el paracetamol aumentaban significativamente las mutaciones bacterianas, haciendo que la E. coli se hiciera muy resistente al antibiótico.

Este hallazgo es realmente relevante y tiene implicaciones graves en el ámbito sanitario, sobre todo en personas que consumen regularmente múltiples medicamentos. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha informado en varias ocasiones que la resistencia a los antibióticos es una amenaza mundial para la salud pública, siendo la causa directa de más de un millón de muertes en 2019.

Resistencia no solo a los antibióticos

El estudio, cuya investigadora principal es la profesora asociada Rietie Venter, evaluó un total de nueve medicamentos de uso común: ibuprofeno, diclofenaco, acetaminofén, furosemida, metformina, atrovastatina, tramadol, temazepam y pseudoefedrina. Y tras el análisis, Venter afirma que se enfrentan a un reto más difícil de lo esperado: «La resistencia a los antibióticos ya no se limita a los antibióticos».

De este modo, debido a las mutaciones genéticas que pueden producir por el abuso en la ingesta de medicamentos, las bacterias se vuelven más resistentes en general. «Este estudio es un claro recordatorio de que debemos considerar cuidadosamente los riesgos de utilizar múltiples medicamentos, especialmente en el cuidado de personas mayores, a las que a menudo se les prescribe una combinación de tratamientos a largo plazo», asegura la investigadora.

