Gustavo Suárez-Pertierra, presidente de Unicef España. EFE

Una paga crianza de 100 euros al mes por hijo sacaría de la pobreza a 270.000 niños

La medida, con un coste de 3.500 millones, reduciría la indigencia infantil en España, la más alta de la UE, en un 11%, según los cálculos de Unicef

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:19

La implantación en España por el Gobierno de una prestación universal a la crianza, con el pago de cien euros al mes por cada hijo ... menor de edad, permitiría sacar de la pobreza a 270.000 niños y adolescentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

