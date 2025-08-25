Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Varias personas observan el incendio forestal declarado ayer en Avión (Ourense), este lunes EFE

La ola de incendios forestales continúa con 14 focos graves activos en tres comunidades

Castilla y León mantiene todavía diez fuegos con el de Garaño, en León, de mayor gravedad dada su evolución desfavorable

C.P.S

Lunes, 25 de agosto 2025, 19:15

Tres comunidades autónomas, Castilla y León, Asturias y Galicia, mantienen 14 incendios activos, todos de nivel 2, con mayor alerta en el de Garaño (León) ... dado que su evolución es muy desfavorable, según ha informado Protección Civil, que ha rebajado de quince a catorce los incendios actualmente activos: diez en la región castellano y leonesa, tres en Asturias y uno en León.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2

    Estabilizado el incendio forestal en Alhama
  3. 3

    Denuncian ruidos e insalubridad de un chalet okupado junto a su urbanización
  4. 4

    Fany, «la mitad china, mitad churrianera» con la taberna de las 50 mesas llenas
  5. 5

    Vuelca un coche en el Centro y los peatones ayudan a sacar al ocupante
  6. 6

    Las prioridades del Granada en la última semana de mercado
  7. 7 El famoso chiringuito de las subastas de pescado se hace con El Barco de Churriana
  8. 8

    El Covirán, a punto de cerrar al escolta Jassel Pérez
  9. 9 Sorprendido un hombre de 30 años grabando en el vestuario femenino de un centro deportivo de Granada
  10. 10 Verónica Echegui, el talento que pasó de Juani a ser una de las actrices más versátiles del cine español

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La ola de incendios forestales continúa con 14 focos graves activos en tres comunidades

La ola de incendios forestales continúa con 14 focos graves activos en tres comunidades