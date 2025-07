La OCU, tajante sobre los lácteos con proteínas: «No te pases ni un pelo» A pesar de su importancia nutricional, las proteínas no deberían suponer más del 12 o el 15% de las necesidades energéticas diarias en un adulto

Aviso de importancia de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) por las proteínas. En un reciente comunicado, la OCU explica que, en los últimos años, la oferta de productos lácteos enriquecidos con proteínas ha experimentado «un crecimiento enorme» en los supermercados. Concretamente, solo en el año 2023 se disparó hasta un 26% la venta de productos como yogures, leches fermentadas, batidos, quesos y postres lácteos dirigidos a deportistas y personas que buscan perder peso o creen que su alimentación en proteínas es deficitaria.

No obstante, la OCU recuerda que el consumo de estos lácteos supone «un coste adicional que no siempre justifica una mejora significativa en la salud». Y es que, de acuerdo con Consumidores, a pesar de su importancia nutricional, «las proteínas no deberían suponer más del 12 o el 15% de las necesidades energéticas diarias en un adulto».

Así, según la OCU, el consumo adecuado para un adulto promedio es de 0,83 gramos por kilo de peso corporal al día, lo que equivale a unos 60 gramos diarios para una persona de 70 kg y unos 50 g para una persona de 60 kg.

Cabe destacar que esta cantidad cubre las necesidades básicas de la mayoría de las personas y es suficiente para mantener una buena salud y función muscular.

Así, aunque algunas personas pueden necesitar más proteínas, no se debe abusar de ellas. Los deportistas suelen tener mayores requerimientos proteicos, no solo por la cantidad de masa muscular, sino porque hay un mayor grado de ruptura de proteínas musculares durante el ejercicio físico.

De acuerdo con el comunicado de Consumidores, los deportistas pueden necesitar entre 1,2 y 1,7 gramos de proteínas por kilo de peso corporal al día, lo cual, para un deportista de 70 kilogramos supone entre 84 y 119 gramos de proteína al día, dependiendo de su nivel de actividad física.