La OCU denuncia a una conocida página de productos naturales Traslada las quejas de muchos usuarios por retrasos y problemas en los pedidos, así como en las devoluciones

C. L. Martes, 2 de septiembre 2025, 12:21

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto el foco en una página de venta online. De hecho, ha denunciado ante la Agencia Catalana de Consumo a la tienda online Naturitas, perteneciente a Amcore Balance SLU, a raíz de más de sesenta quejas recibidas entre junio y julio de 2025 a través de su plataforma Reclamar, impulsada por la Unión Europea dentro del proyecto CICLE X.

En las reclamaciones de los usuarios señalan incidencias como retrasos en la entrega de pedidos, problemas con devoluciones y una atención al cliente deficiente, lo que afecta directamente a los derechos básicos de los consumidores.

Durante los meses recientes, las quejas hacia Naturitas por pedidos no entregados, demoras inexplicables en reembolsos y dificultades para contactar con la empresa a través de sus canales oficiales, como teléfono, WhatsApp o correo electrónico, se han incrementado considerablemente. Además, algunos clientes denuncian que la política de devoluciones incluye un coste adicional de 4,95 euros por ejercer el derecho de desistimiento, lo que ha sido señalado por la OCU como una práctica abusiva.

La plataforma Reclamar de OCU se presenta como recurso muy útil para documentar y canalizar las quejas de los usuarios. Esta herramienta, incluida en el Proyecto CICLE X europeo, permite presentar reclamaciones online, analizar incidencias y remitir casos a las autoridades competentes. Según la OCU, «a partir de las denuncias y reclamaciones recibidas, investigamos y tomamos medidas» para proteger los derechos de los afectados.

Recomendaciones

La OCU aconseja en casos como este «reunir toda la documentación relacionada con el pedido, reclamar formalmente a la empresa y, si no se obtiene respuesta satisfactoria, acudir a los tribunales». Para importes inferiores a 2.000 euros, no resulta necesaria la intervención de abogado ni procurador, y desde abril de este 2025, la normativa contempla la devolución de costas judiciales si se ha intentado una solución amistosa previa.

OCU recuerda que las reclamaciones de los usuarios son la base para iniciar acciones ante las empresas y las autoridades. A través de la participación en el proyecto CICLE X, la organización contribuye a que los afectados puedan recibir asesoramiento y resolver sus conflictos sin coste ni complejidad, reforzando la protección jurídica de los consumidores en el ámbito digital.