La OCU comprueba la eficacia de la famosa crema Nivea La Organización de Consumidores y Usuarios ha realizado un estudio donde corrobora la eficacia de la crema hidratante

Esther Guerrero Jueves, 28 de agosto 2025, 12:19

La famosa crema Nivea, reconocida de forma global por su lata azul, ha acompañado a muchos durante toda su vida. Se trata de una crema hidratante centenaria, ya que su lanzamiento fue en 1911, aunque en un principio no contaba con ese color tan característico. Se ha adaptado a los tiempos y ha cambiado su fórmula para ofrecer siempre la mejor calidad.

Por su lado, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio para determinar de una vez su eficacia. Para ello, se consiguieron un grupo de voluntarios y se analizó la piel antes de la prueba.

Estudio

Consistía en que este grupo debía aplicar la crema Nivea en uno de los antebrazos dos veces al día durante dos semanas. Tras este periodo de tiempo, se les comparó la hidratación de la zona antes y después y con el otro antebrazo que no realizó el tratamiento. Este estudio corroboró la eficacia del producto, dándole una puntuación de cuatro estrellas.

Las opiniones de los voluntarios fueron diversas. Por un lado, algunos determinaron que dejaba un efecto graso en la piel, algo que otros no percibieron de esa forma. Sin embargo, todos coincidieron que la crema es densa y dificil de aplicar.

Asimismo, el olor emblemático del producto, que hace que los consumidores se transporten a recuerdos de la infancia, gusta entre los usuarios. Muchos de ellos incluso reconocen la crema sin verla, simplemente al captar el aroma.

La reconocida marca ha tenido con el paso de los años una expansión que la ha introducido en el mercado de más de 200 países. A pesar de que naciera en Alemania, el 42% de los consumidores son de fuera de este país europeo.