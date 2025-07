La OCU advierte sobre cuál es el supermercado que tiene los peores huevos frescos

C. L. Domingo, 13 de julio 2025, 11:04 Comenta Compartir

El huevo es un alimento estrella en la dieta de la mayoría de los españoles. Es una gran fuente de proteína y además es más barato que otros productos como la carne o el pescado. Sin embargo, la diferencia en los tipos y las marcas puede hacer dudar al consumidor sobre cuál es la mejor opción para tener en un frigorífico.

Por este motivo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha evaluado 30 marcas de huevos frescos de diferentes supermercados españoles, entre los que se encuentran los camperos y ecológicos, y ha indicado cuáles son los de mejor y peor calidad.

El informe muestra una gran diferencia en el precio dependiendo del tipo y la marca, aunque no está relacionado con la calidad de los mismos. Es decir, con independencia del precio, la calidad de los huevos no varía en exceso. No obstante, lo que sí tiene claro la OCU es que los huevos camperos de Alcampo son los peores que hay en los supermercados españoles.

En este caso concreto, los expertos consideran que estos huevos no cumplen con los estándares de calidad. En cambio, los que la OCU considera como los mejores son los de Rujama y Carrefour Bio, que cuestan 0,41 euros y 0,39 euros, respectivamente, por unidad.