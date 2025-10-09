La OCU advierte sobre el peligro del truco casero para no manchar la vitrocerámica que se ha hecho viral La Organización de Consumidores y Usuarios se ha visto obligada a alertar sobre ello para que las personas no intenten imitarlo en casa

C. L. Jueves, 9 de octubre 2025, 13:04

Los trucos caseros para ayudar a solucionar problemas domésticos han proliferados en las redes sociales y algunos pueden resultar peligrosos. Por ello, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido sobre el último consejo que se ha hecho viral para no manchar la vitrocerámica y que puede ser muy peligroso.

El truco consiste en poner papel de cocina entre la sartén y la placa de inducción para evitar que se manche la placa vitrocerámica. Esto puede resultar muy peligroso, pues el papel, con las altas temperaturas a las que se vería expuesto, podría arder y provocar un incendio.

En este sentido, la OCU se ha visto obligada a alertar sobre este consejo para que las personas no intenten imitarlo en casa. Además ha hecho hincapié en que la vitrocerámica no se calienta directamente y cualquier material en contacto con la sartén caliente, como el papel de cocina, se podrá calentar e inflamarse.

Por otra parte, para evitar las manchas en la vitrocerámica, es imprescindible limpiar la superficie después de cada uso, aunque es mejor esperar a que se enfríe. Entonces se podrán retirar los derrames de líquidos. Igualmente no habrá que arrastrar ollas y sartenes con bases lisas y planas sobre la placa y usar tapadera para prevenir las salpicaduras.