El nutricionista Saúl Sánchez desvela la clave de tu cena de yogur y fruta para adelgazar Aunque reconoce que puede ser una estrategia positiva para perder grasa, aclara que hay que tener varias cosas en cuenta al respecto

Ponerse a dieta para librarse de los kilos de más es algo que hacen con frecuencia millones de españoles a lo largo del año. Y para que esa pérdida de peso se consume, lo más frecuente es acompañar esa dieta más restrictiva de ejercicio. Sin embargo, hay quienes recurren a una misma estrategia para cumplir con su objetivo: cenar solo un poco de fruta y un yogur.

Pero, ¿es una estrategia segura y efectiva? Según detalla el famoso nutricionista Saúl Sánchez a través de sus cuentas en TikTok e Instagram (@saulnutri), cenar solo un yogur y fruta «puede ser positivo para perder grasa», aunque es importante tener algunas cosas en cuenta al hacerlo.

«Al final lo que buscamos es reducir las calorías ingeridas a lo largo del día, es una estrategia tan válida como el ayuno intermitente, que ya ha demostrado bastantes beneficios», asegura. Pero advierte de que al disminuir una comida principal como la cena, es importante asegurarse de que en el resto de ingestas «consumimos las proteínas que necesitamos a lo largo del día».

Sobre todo, detalla que es importante cubrir la proteína y la grasa que necesita nuestro cuerpo a lo largo del día para «asegurar un equilibrio tanto hormonal como un mantenimiento de la masa muscular».

Y no solo debería ser suficiente con comer fruta y verdura a la hora de la cena, además de las proteínas y grasas necesarias durante el resto del día, sino que también es clave acompañar todo eso de «trabajo de fuerza» debido a que de lo contrario «la restricción calórica no nos va a llevar muy lejos».

