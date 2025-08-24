Este nutricionista se pone serio con los alimentos para no comer en la playa: «Pueden causar un sustito» En el programa 'Y ahora Sonsoles' se explica que productos provocan algunas enfermedades si no se conservan como es debido

Esther Guerrero Domingo, 24 de agosto 2025, 08:40

Con la llegada del buen tiempo, son muchos los que deciden pasar un día de verano en la playa. Sin embargo, no todo el mundo decide comer en un chiringuito, lo que provoca que, al llevar comida preparada, se caiga en errores que pueden «causar un sustito».

El nutricionista Alberto Zamora explica en el programa 'Y ahora Sonsoles' algunos de los alimentos a los que se suele recurrir cuando se viaja a la costa pero, a causa de sus ingredientes, no son los mejores aliados del calor.

Uno de ellos es la tortilla de patatas. En sí este producto no es un problema, siempre y cuando se encuentre muy cuajada. Si el huevo está algo líquido puede «favorecer el crecimiento de salmonela».

Este consejo puede que muchos lo conozcan. Lo que no es tan sabido es que la pasta, el arroz o la carne empanada también pueden ser malos para la salud. Alberto advierte que: «Estos alimentos siempre deben ir en la nevera hasta el momento de consumir». Esto se debe a que pueden contener bacterias que, con las altas temperaturas, pueden crecer y ser dañinas.

A pesar de que esta recomendación parezca que no se puede llevar nada a la playa, el reconocido nutricionista da algunas alternativas que pueden salvar el viaje al mar. La fruta es una buena opción, aunque siempre debe ir con su piel, ya que hace de «capa protectora».

El gazpacho también es una buena opción, aunque «bien fresquito mejor» y si es de supermercado más aún. Los que son comprados normalmente van pasteurizados, lo que significa que no contiene ninguna clase de bacterias. Por último recomienda las latas de conservas, siempre y cuando no deban mantenerse en frío.

Temas

Nutrición