Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nutricionista Alberto Zamora IDEAL

Este nutricionista se pone serio con los alimentos para no comer en la playa: «Pueden causar un sustito»

En el programa 'Y ahora Sonsoles' se explica que productos provocan algunas enfermedades si no se conservan como es debido

Esther Guerrero

Domingo, 24 de agosto 2025, 08:40

Con la llegada del buen tiempo, son muchos los que deciden pasar un día de verano en la playa. Sin embargo, no todo el mundo decide comer en un chiringuito, lo que provoca que, al llevar comida preparada, se caiga en errores que pueden «causar un sustito».

El nutricionista Alberto Zamora explica en el programa 'Y ahora Sonsoles' algunos de los alimentos a los que se suele recurrir cuando se viaja a la costa pero, a causa de sus ingredientes, no son los mejores aliados del calor.

Uno de ellos es la tortilla de patatas. En sí este producto no es un problema, siempre y cuando se encuentre muy cuajada. Si el huevo está algo líquido puede «favorecer el crecimiento de salmonela».

Este consejo puede que muchos lo conozcan. Lo que no es tan sabido es que la pasta, el arroz o la carne empanada también pueden ser malos para la salud. Alberto advierte que: «Estos alimentos siempre deben ir en la nevera hasta el momento de consumir». Esto se debe a que pueden contener bacterias que, con las altas temperaturas, pueden crecer y ser dañinas.

A pesar de que esta recomendación parezca que no se puede llevar nada a la playa, el reconocido nutricionista da algunas alternativas que pueden salvar el viaje al mar. La fruta es una buena opción, aunque siempre debe ir con su piel, ya que hace de «capa protectora».

El gazpacho también es una buena opción, aunque «bien fresquito mejor» y si es de supermercado más aún. Los que son comprados normalmente van pasteurizados, lo que significa que no contiene ninguna clase de bacterias. Por último recomienda las latas de conservas, siempre y cuando no deban mantenerse en frío.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Infoca da por estabilizado el incendio de la Fuente de la Bicha
  2. 2

    «Lenguas de fuego rodearon el restaurante y nos pusimos a echar agua»
  3. 3

    Dos detenidos por una supuesta agresión sexual en Pulianas
  4. 4

    El náufrago de Motril salió a bucear con unos amigos cerca de Ceuta y se perdió
  5. 5 La complicada recogida del higo chumbo en la finca de ocho marjales de un pueblo de Granada
  6. 6

    «Los 60 trabajadores están muy afectados y hemos pedido su evaluación psicológica»
  7. 7

    El piloto fallecido en Loja era de Málaga y practicaba ala delta de forma habitual
  8. 8 La pequeña y nueva cafetería de calle Elvira que vende el «mejor matcha de Granada»
  9. 9 El Infoca da por estabilizado el incendio de la Fuente de la Bicha
  10. 10 Detienen al ladrón de farmacias de Maracena que se llevó un botín de 1.200 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Este nutricionista se pone serio con los alimentos para no comer en la playa: «Pueden causar un sustito»

Este nutricionista se pone serio con los alimentos para no comer en la playa: «Pueden causar un sustito»