Nunca mezcles ibuprofeno con estos medicamentos: las reacciones pueden ser graves

Este medicamento debe utilizarse siempre con responsabilidad y bajo criterio médico, sobre todo en tratamientos prolongados o para personas vulnerables

Miércoles, 27 de agosto 2025

El ibuprofeno es uno de los medicamentos más utilizados en toda España. Se trata de un medicamento que pertenece al grupo de los antiinflamatorios no esteroideos y sirve para aliviar el dolor, reducir la fiebre o tratar la inflamación. Y dada su gran eficacia es uno de los fármacos que está presente en cualquier botiquín y al que se recurre ante prácticamente cualquier tipo de dolencia.

Sin embargo, al igual que sucede con el resto de medicamentos, su consumo no está exento de riesgos. De hecho, es importante conocer sus efectos secundarios y posibles interacciones si se toma junto a otros fármacos.

En adultos los efectos secundarios más comunes tienden a presentarse a nivel gastrointestinal. Estos suelen ser diarrea, dispepsia, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Con menor frecuencia pueden aparecer otros efectos más graves como hemorragias digestivas o úlceras. Y junto a todo esto, quienes lo consuman también pueden sufrir cefalea, mareo, vértigo, fatiga o somnolencia, además de reacciones alérgicas leves y erupciones cutáneas.

Por norma general las reacciones más adversas suelen ser menos comunes, aunque en algunos casos se han dado reacciones neurológicas como meningitis aséptica, reacciones dermatológicas graves como el síndrome de Stevens-Johnson, casos de hepatitis y fallo hepático o alteraciones de la sangre como anemia, agranulocitosis y sangrados.

¿Con qué medicamentos no se debe mezclar el ibuprofeno?

Además de estar atentos a estos posibles efectos secundarios, también es importante saber que el ibuprofeno no se debe mezclar con otros medicamentos. Estos son los medicamentos junto a los que no se debe consumir y los efectos que puede producir hacerlo:

• Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina: aumentan la toxicidad renal y reducen el efecto antihipertensivo.

• Antibióticos aminoglucósidos: reducen su eliminación, incrementando el riesgo de nefrotoxicidad y ototoxicidad.

• Anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios: aumenta el riesgo de hemorragias al potenciar su efecto.

• Diuréticos: disminuye su eficacia y, en pacientes deshidratados, eleva el riesgo de daño renal.

• Metotrexato: el ibuprofeno retrasa su excreción, lo que puede elevar su toxicidad.

• Óxido nítrico y derivados: la combinación potencia el riesgo de efectos adversos cardiovasculares y renales.

