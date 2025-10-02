Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los revolucionarios parches de hidrogel de Mercadona que están arrasando Freepik

El nuevo cosmético de Mercadona recién llegado de Corea: efectivo y barato

Se trata de unos parches de hidrogel para el contorno de ojos enriquecidos con aloe vera y centella asiática

C. L.

Jueves, 2 de octubre 2025, 09:57

Los productos cosméticos tienen una gran aceptación y una cuota de mercado muy amplia, por eso hay tanta variedad de productos, marcas y precios. Generalmente suelen ser productos caros, pero hay opciones asequibles y efectivas.

Esta es la apuesta de Mercadona, que ha lanzado un nuevo producto en sus lineales que ya se compara con otros productos de firmas muy conocidas como Druni. Lo que antes era un complemento en sus estanterías, ahora se ha convertido en un habitual para quienes quieren cuidar su piel sin gastar demasiado.

Se trata de unos parches de hidrogel para el contorno de ojos elaborados exclusivamente para Mercadona y procedentes de Corea del Sur. Están enriquecidos con aloe vera y centella asiática. Su efecto principal es reducir la apariencia de cansancio y aportar frescor inmediato a la mirada. La textura ligera de estos parches se adhiere con facilidad a la piel y consigue un resultado visible desde la primera aplicación.

El atractivo de este producto no solo está en sus efectos positivos y rápidos, sino también en el precio, que lo hace accesible para todo tipo de bolsillos: 1,75 euros el pack de 2 unidades. De esta forma pretende reforzar la idea de que calidad y bajo precio no son términos opuestos en el sector cosmético.

Como muchos otros productos de la cadena valenciana, el boca a boca en redes sociales ha hecho que se vuelva viral. Decenas de usuarios comparten vídeos y reseñas mostrando cómo en apenas unos minutos se nota un efecto más descansado en la zona de los ojos.

