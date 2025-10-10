Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un nuevo bulo circula por Whatsapp. AFP

Un nuevo bulo circula por Whatsapp y alerta: «La IA tendrá acceso a todos tus chats»

El mensaje pide a los administradores que activen la función 'Privacidad avanzada del chat'

C. L.

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:06

Un nuevo bulo está en circulanción y, en esta ocasión, la plataforma elegida para su difusión ha sido Whatsapp. «A partir del sábado, la IA tendrá acceso a todos los chats». Este mensaje se ha podido leer en diferentes grupos de la aplicación en las últimas semanas y advierte sobre el acceso de la Inteligencia Artificial a tus conversaciones y números de teléfono. Sin embargo, se trata de una estafa.

El mensaje pide a los administradores de los chats que activen la función 'Privacidad avanzada del chat' para impedir que la IA pueda acceder a las conversaciones y números de teléfono, pero la propia compañía Meta no ha informado sobre ello; tampoco las autoridades. Por lo que se trata de un bulo. En el caso de Meta, la IA de Whatsapp, funciona como un chatbot que solo puede leer lo que se le envía al instante. Es decir, es una interacción directa.

No obstante, Meta ha señalado que usará la información que recabe su Inteligencia Artificial para personalizar contenidos y anuncios a sus usuarios, aunque aclara que esto solo afectará a quienes usen IA y que no rompe el cifrado de la aplicación.

Por su parte, la función 'Privacidad avanzada del chat' está vinculada a la IA de la aplicación, pero no permite reenviar lo que se habla en ese espacio, justamente para evitar estos problemas.

