La nueva señal S‑991c de la DGT que castiga con multas de 200 euros y 4 puntos del carné Se instala en las zonas de semáforos para intentar asegurar el respeto a la señalización luminosa

C. L. Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:57

La DGT sigue ampliando su catálogo de señales para buscar una mayor seguridad al volante. La Dirección General de Tráfico ha añadido la S‑991c, un pictograma todavía poco conocido que alerta al conductor de la presencia de un dispositivo de control de paso con semáforo en rojo. No respetar esta norma puede suponer una multa de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del permiso de conducir.

Desde hace años, los ayuntamientos y la DGT han ido instalando radares «foto‑rojo» para vigilar el respeto a la luz roja en los semáforos. El sistema combina dos cámaras montadas en una estructura fija, situada aproximadamente a 25 metros antes de la línea de detención o paso de peatones.

de esta forma, la primera imagen se toma cuando el vehículo rebasa la línea; la segunda, al atravesar el cruce si el semáforo continúa en rojo. Solo si ambas fotografías muestran la matrícula de un coche que no se detuvo, se genera la denuncia. La presencia del radar se advierte con la señal S‑991c, por lo que el conductor no podrá argumentar que desconocía su presencia.

La infracción está catalogada como grave. Con la normativa vigente, conducir cuando el semáforo marca rojo conlleva 200 euros de multa y la retirada de cuatro puntos. El radar está programado para activarse solo cuando la luz es roja, por lo que, si se cruza en ambar no se genera multa. Sin embargo, el tránsito de un color a otro es corto, por lo que lo más probable es que acabe en multa si el conductor se la juega.

En emergencias, la normativa introduce matices. El artículo 68 del Reglamento General de Circulación permite a los conductores de vehículos prioritarios «dejar de cumplir bajo su exclusiva responsabilidad las normas de circulación» siempre que no ponga en riesgo la seguridad vial.