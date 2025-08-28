La nueva señal de la DGT que si se incumple se sancionará con 200 euros de multa La señal S-41 indicará que se trata de una vía para bicicletas y peatones, señalando el carril de cada uno

El Gobierno ha realizado unos cambios en las señales. Incluso ha llegado a añadir algunas que han entrado en vigor el pasado mes de julio, según confirma la propia Dirección General de Tráfico (DGT). En el plazo de un año, todas las señales que se han visto suprimidas se deberán sustituir en la vía.

Una de estas que se incorpora nueva en las carreteras nacionales es la S-41. Se trata de una señal azul donde hay una bicicleta y un peatón de color blanco. Según confirma la propia DGT a través de la red social 'X': «Indica la existencia de una vía destinada a la circulación de ciclos y peatones con espacio diferenciado entre ambos. El diseño de la señal podrá adaptarse a la situación real de los espacios en cada vía».

Además, prohibe el paso de otros vehículos que no son los indicados en la imagen. Asimismo, los peatones y las bicis deberán usar su lado del carril, ya que en caso contrario también cometerán una infracción

Sanción

Si no se sigue la señalización, se sancionar económicamente. Se trata de una infracción grave, por lo que si circula por el carril un vehículo no autorizado la multa será de 200 euros.

Si se trata de uno que si está autorizado pero no circula por su lado de la vía, la sanción será de la misma cuantía que en el caso anterior.