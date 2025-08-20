Novedades en el Imserso en Andalucía: viajes por menos de 300 euros 10 días en 2026 Conoce los precios y zonas que se pueden visitar en la temporada 2025-2026

Esther Guerrero Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:20

El 23 de julio cerró el plazo para que los pensionistas pudieran aprovecharse de los viajes que organiza el imserso. Son 879.213 las plazas disponibles para la temporada 2025-2026. Los trayectos comenzarán en octubre de este mismo año.

Los jubilados podrán disfrutar de tres tipos de viajes que se ofrecen con esta iniciativa. Pueden visitar Cataluña, Andalucía, Murcia o Valencia con una estancia de ocho a diez días. También se les da la posibilidad de viajar a las Islas Baleares o Canarias. Por último, con 4, 5 o 6 días de viaje, pueden realizar turismo cultural, de naturaleza, conocer las capitales de provincia o incluso pasar por Ceuta y Melilla.

Este gran abanico de posibilidades se hará siempre a un precio reducido, como se acostumbra. Sin embargo, esto variará del destino y de la duración. El coste ya se encuentra establecido, siendo el viaje por la costa andaluza una de las opciones más baratas.

Precios de viajes

Las escapadas por la zona costera sin trasporte 8 días 224,63 euros de noviembre a abril y 324,63 los meses de octubre, mayo y junio. Si desean dos días más de estancia, el coste sería 270,39 euros y 370,39 euros respectivamente. Si por lo contrario desean que se incluya el desplazamiento sería 244,04 euros 8 días y 309,22 euros 10 días de noviembre a abril. En los meses de octubre mayo y junio 344,04 euros ocho días y 409,22 euros diez.

El turismo de escapada supone un precio un poco más elevado en algunos casos. Para conocer las capitales de las provincias se cuenta con una estancia de 4 días. El precio es 132,91 euros menos los meses de octubre mayo y junio que son 100 euros más caros.

En 5 días y desde 305,75 euros, se da la posibilidad de realizar turismo de naturaleza. Los beneficiarios podrán conocer con ello entornos rurales y gozar de actividades al aire libre como puede ser el senderismo.

Por último, tendrán la oportunidad de visitar museos, monumentos o cualquier punto de interés desde 312,51 euros gracias a los circuitos culturales. La estancia es de 6 días.

