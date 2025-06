La novedad que El Corte Inglés trajo para para los jóvenes: un espacio con 80 marcas y comida En concreto, en el espacio se reunieron más de 80 marcas de moda, belleza, tecnología y deporte, como Adidas, Apple, Bimba y Lola, MAC Cosmetics, Lacoste, New Balance, Scalpers, Cold Culture, One Dilemma y Zadig & Voltaire, entre otras.

El Corte Inglés sigue resistiendo la proliferación de marcas y tiendas de moda de todo tipo, así como el crecimiento de las compras online, pero quiere seguir sumando público objetivo y ahora se centra en captar la atención de los más jóvenes.

Por eso puso en marcha el espacio New, una 'pop-up' experiencial ubicada en el exterior del centro de Castellana (Madrid), que estuvo abierta hasta la semana pasada.. Esta iniciativa está dirigida especialmente al público joven y a la generación Z. En concreto, en el espacio se reunieron más de 80 marcas de moda, belleza, tecnología y deporte, como Adidas, Apple, Bimba y Lola, MAC Cosmetics, Lacoste, New Balance, Scalpers, Cold Culture, One Dilemma y Zadig & Voltaire, entre otras.

La propuesta incluía una oferta gastronómica diversa, con conceptos como Divorare (focaccias italianas), NYB (hamburguesas), Beata Pasta, Momo (kebabs), La Pecera (helados), East Crema (café de especialidad) y Demasié (postres y galletas), además de una programación musical con showcases de artistas como Yoly Saa, Dollar Selmouni, Hermanos Martínez, Merino, e Inazio y Gon Abril.

El espacio ofrecía también a los asistentes activaciones como la personalización de joyas en Pandora, carcasas de móvil por compras en Noon, bolsas de playa de regalo en Kalk y customización de zapatillas en Adidas. Además, se desarrollaron actividades especiales, como masterclasses de belleza con Face D, Paula's Choice, MAC y SVR, así como eventos destacados como el lanzamiento del balón oficial de LaLiga con Puma, que contó con la presencia de Álvaro García y Joan Freestyle; una firma de libros con Inma Rubiales; y un showcooking con bakerybynoelia.

En moda, marcas como Kalk ofrecieron talleres de color y customización; Clarks, charms personalizables; y Sfera, un workshop con Carla Poucar. Desigual y Green Coast presentaron nuevas colecciones, mientras Scalpers ofreció un servicio de personalización de prendas. Zadig & Voltaire bordará tote bags por compras realizadas.

El programa se completó con sesiones de piercing en Agatha y un taller de peinados para eventos a cargo de GHD, para completar así una oferta que abarcó moda, música, gastronomía y cultura urbana en un mismo espacio.