Geoffrey Hinston, ganador del premio Nobel de Física en 2024 y 'padrino' de la IA IDEAL

Un nobel de física alerta de que el mejor trabajo del futuro será la fontanería

Geoffrey Hinston avisa de los avances de la IA y que a la larga podrán incluso manipular a la población

Esther Guerrero

Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:35

Cada vez son más los avances tecnológicos que ayudan a realizar de forma más sencilla casi cualquier cosa, incluso cuando se trata de un trabajo. Sin embargo, no todo lo puede hacer la Inteligencia Artificial, algo que ha corroborado Geoffrey Hinston, ganador del premio Nobel de Física en 2024 y 'padrino' de la IA.

En una entrevista que ha realizado para el podcast 'Diario de un CEO', Geoffrey afirma que a pesar de que el desarrollo tecnológico es mayor y aparenta ser rápido, va a pasar mucho tiempo hasta que las máquinas puedan manipular objetos igual que los humanos.

Por ello, invita a que la población se dedique a trabajos manuales, así como la fontanería, electricidad o albañilería entre otros. Este tipo de labores no son capaces de realizarlas la IA, por lo que no se pueden sustituir.

Geoffrey Hinston, a pesar de su estrecha relación con la Inteligencia Artificial, es el primer afectado de los avances de esta. En el año 2023 dejó su trabajo en Google alertando a todos de que en un futuro las máquinas serán incontrolables.

Asimismo, señala que podrán aprender sobre política y sabrán manipular a la población para conseguir sus objetivos.

