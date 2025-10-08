Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

España no ha avanzado lo suficiente en materia de comprensión lectora y matemáticas, si se compara con la media de la OCDE. Jaime García

El nivel de competencias básicas en lectura y matemáticas es más bajo en España que en la OCDE

Educación ·

El avance ha sido mínimo y está a la cola de los países que menos han mejorado sus competencias en las últimas décadas; la brecha se ha triplicado desde la generación de la EGB

C. P. S.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:22



El nivel de competencias básicas (comprensión lectora, matemáticas y resolución de problema) del conjunto de la población en edad de trabajar (16 a 65 años) ... es más bajo en España que la media de la OCDE, de la que forman parte los países del mundo desarrollado. Pese a que este nivel ha aumentado a lo largo del tiempo, la distancia con la media internacional crece con la juventud de la cohorte analizada.

