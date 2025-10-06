Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Samuel Merino, en el Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica, este domingo. R. C.

El «neojuglar» Samuel Merino gana el Premio Nacional de Poesía Viva

En la competición #LdeLírica participaron unos 500 escritores para mostrar la fuerza de la literatura contemporánea en escena. Siete llegaron a la final.

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Lunes, 6 de octubre 2025, 17:49

Centenares de poetas participaron en la primera ronda de un premio que recupera el espíritu originario de la poesía, cuando pervivía en canciones y escenas ... improvisadas en los poblados habitados por gente analfabeta en su mayoría, y lo actualiza con los modos contemporáneos de las nuevas generaciones. Clasificó media centena de poetas para medirse en la semifinal del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica, donde hubo representantes de diversas regiones de España. Siete de ellos pasaron a una final disputada este domingo. Frente a frente en el escenario, durante dos horas se escucharon las voces de Sandra Lucena (Baleares), curtida en competiciones de 'poetry slam'; Bruno Lastra (Madrid), actor de teatro y televisión; Víctor G. de la Rosa (Cantabria), artista experimental; Antonio López Rodrigálvez de la Peña (Andalucía); Samuel Merino (Galicia), Ana M. Valera (Galicia) y Lidia Towiz (Canarias).

