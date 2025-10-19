Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una mujer sujeta un puñado de pimientos recién cogidos en un huerto de Lodosa. R. C.

Navarra enseña lo que vale un pimiento

El piquillo de Lodosa se convierte en reclamo turístico de temporada para revalorizarse ante una competencia feroz

Guillermo Elejabeitia

Guillermo Elejabeitia

Domingo, 19 de octubre 2025, 10:20

Comenta

Fin de semana de otoño, paseo al atardecer por un viñedo, visita a una bodega y cata de vinos. Apetecible, ¿verdad? Ahora cambiemos el viñedo ... por un campo de pimientos de piquillo en Lodosa, la visita a la bodega por una conservera y la cata por un taller de asado y embotado con artesanos. El plan sigue siendo atractivo, quizá menos evidente, ideal para el viajero 'foodie' que ya se ha pateado decenas de bodegas y busca algo distinto. A esa diferencia apela el Gobierno de Navarra para construir un destino enogastronómico. Ojo, que no se trata solo de convertir el campo en un reclamo: en este caso, el turismo es una herramienta para revalorizar sus productos. Si visitar las bodegas ha conseguido que entendamos lo que vale el trabajo detrás de cada botella, ¿por qué no hacer lo mismo con un bote de pimientos?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven que ha abierto un bar en un pueblo de 493 habitantes y da hasta 50 comidas al día
  2. 2

    Encarcelan a 16 detenidos en la gran redada antidroga de la Guardia Civil de Granada
  3. 3 Saiko abarrota el centro de Granada en una actuación sorpresa
  4. 4 La provincia de Granada se lleva el primer premio de la Lotería Nacional
  5. 5 La nieve sorprende en Sierra Nevada
  6. 6

    Las 100 empresas que más facturan de Granada
  7. 7

    «Poco ha sido para lo que podía haber pasado con la tormenta»
  8. 8 Hipercor y Alcampo lanzan dos agresivas ofertas en aceite de oliva virgen extra
  9. 9

    «Vivo en Seattle, pero Granada recarga mi energía como la ciudad más bonita del mundo»
  10. 10

    El nuevo alcalde de La Malahá comienza su andadura con el «despacho abierto a todos los vecinos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Navarra enseña lo que vale un pimiento

Navarra enseña lo que vale un pimiento