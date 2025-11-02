Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un operario de Securitas coloca un sensor en un árbol. R. C.

Una 'nariz' en el bosque para adelantarse a los incendios

La empresa Securitas prueba con éxito un sistema de sensores en árboles que reconoce el 'olor' y detecta fuegos en fase muy temprana

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:09

Comenta

Los incendios del verano se apagan en invierno. Lo hemos escuchado en boca de bomberos, agentes forestales, ingenieros de montes y otros muchos expertos. Por ... tanto, ahora que la estación más fría está a la vuelta de la esquina es cuando se debe actuar para tratar de evitar que cuando lleguen las olas de calor (que sin duda llegarán) ocurra lo sucedido este pasado agosto con la sucesión de fuegos más destructiva de la historia reciente, con 325.000 hectáreas de bosque calcinadas. Pero más allá de las labores de limpieza y desbroce, de la apertura de nuevos cortafuegos o del refuezo de los servicios contraincendios (tanto en personal como en medios), los avances tecnológicos, y en concreto la inteligencia artificial (IA), brindan nuevas oportunidades para mejorar los sistemas de protección de los bosques frente a la amenaza de las llamas.

