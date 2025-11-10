Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Casar de Escalona, en Toledo. J.M.L.

Un narcotraficante muere en Toledo en un tiroteo con los GEO

Los agentes se disponían a registrar una vivienda y los narcos los recibieron a tiros

J.M.L.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 09:59

Un narcotraficante muerto y otros tres heridos es el balance de una operación del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional en El ... Casar de Escalona (Toledo). Los hechos ocurrieron hacia las 8 de la tarde del domingo, en plena noche, en la urbanización Cerro Alberche de esta localidad de 2.100 habitantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

