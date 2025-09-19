Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El test sanguíneo MAP-AD® de la compañía ADmit Therapeutics, que predice el alzhéimer. Hospital de Bellvitge

Nace el primer test en sangre que permite adelantarse al desarrollo del alzhéimer

Una spin-off del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell) 'firma' el descubrimiento del biomarcador que, además, llegará pronto a la práctica clínica tras aprobarlo la UE

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:33

Por primera vez un test revelará qué persona con deterioro cognitivo leve tendrá una demencia producida por el alzhéimer. No se trata de confirmar la ... presencia de la enfermedad, como ya hacen otros biomarcadores, sino de pronosticarlo, para aportar datos relevantes que sirvan para mejorar la evolución del paciente, según comunicó este viernes el Hospital de Bellvitge, que participó en el desarrollo del test, basado en el análisis de los patrones de una reacción química que sucede en las moléculas del ADN, llamada 'metilación'. La precisión fue del 84% en «muestras de sangre de pacientes con deterioro cognitivo leve que progresaron a pronóstico de la demencia de alzhéimer», indican los investigadores en un artículo publicado en la revista iScience. «La metilación del ADN mitocondrial es un biomarcador sanguíneo para la enfermedad de Alzheimer», explican, porque con ayuda de la inteligencia artificial (IA) «se detectan cambios» en este mecanismo capaz de activar o desactivar genes y se predice el deterioro cognitivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Zaidín llora a Ana, su enfermera más querida
  2. 2 Una mujer de 70 años herida grave tras ser atropellada por una moto en la calle Alhamar
  3. 3

    La alcaldesa de La Zubia abre una zanja ante notario para defenderse de una acusación del PP
  4. 4 La Guardia Civil le da el alto en la A-92 por llevar 1.500 kilos de hachís en la furgoneta y huye a pie
  5. 5

    El Granada pierde también en su visita al Real Jaén de Segunda RFEF
  6. 6 Emotivo adiós a Míchel, el policía querido por todos los vecinos de Íllora
  7. 7 Vuelca un coche tras un choque en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil
  8. 8 El general de un pueblo de Granada que dejó su caja mortuoria para los entierros de los más pobres
  9. 9 Varios ciudadanos persiguen y retienen a un ladrón que había robado el bolso a una mujer
  10. 10 El Castillo de la Calahorra abrirá al público el viernes 26 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Nace el primer test en sangre que permite adelantarse al desarrollo del alzhéimer

Nace el primer test en sangre que permite adelantarse al desarrollo del alzhéimer