La multa de 200 euros de la DGT que se extiende por toda España: ¿qué es el 'icing'?

Una práctica cada vez más extendida se ha convertido en el foco de la Dirección General de Tráfico, que ha sacado una normativa exclusiva para ello

C. L.

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:12

Desde hace un tiempo se está extendiendo una práctica que no está permitida y que recibe el nombre de 'icing'. Puede suponer una multa de hasta 200 euros. Tiene que ver con el auge del coche eléctrico. Se refiere a la costumbre de aparcar un vehículo de combustión en una plaza destinada a la recarga de eléctricos o híbridos.

El término viene del inglés (ice, 'hielo'), y simboliza el «jarro de agua fría» que recibe el conductor que llega con pocos kilómetros de autonomía y encuentra un enchufe ocupado por un coche que no lo necesita. Por eso, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha endurecido su postura.

La señal R-308 es la que regula este uso. Prohíbe de forma expresa el estacionamiento de vehículos de combustibles fósiles en esos espacios, que están reservados solo a eléctricos e híbridos enchufables.

La DGT ha definido un abanico de sanciones que va de los 100 a los 200 euros, en función de la situación.

-Aparcar un coche de gasolina o diésel en una plaza junto a una estación de recarga: entre 100 y 200 €.

-Bloquear un punto de carga reservado a eléctricos o híbridos: hasta 200 €.

