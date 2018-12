Las mujeres cogen el testigo del éxito en el deporte nacional La selección de waterpolo logró la medalla de plata en los Juegos de Londres . / EFER C. / Nuestras deportistas ya lograron más medallas en Londres y en Río de Janeiro.Y seguirán en Tokio Lunes, 10 diciembre 2018, 00:22

Aquellas pioneras solitarias ya son historia. 'Rarezas' como la tenista Lilí Álvarez o la atleta Carmen Valero ya no son una excepción en el panorama del deporte español, que ahora disfruta de una nutrida representación capaz de triunfar en numerosas disciplinas que van del fútbol al baloncesto y del kárate a deportes tradicional y universalmente descompensados como el motociclismo.

Las mujeres han dejado de sentirse inferiores con las zapatillas y en los dos últimos Juegos Olímpicos -Londres 2012 y Río 2016-ya superaron a los hombres en el número de medallas. «Una tendencia que seguramente se acentuará en Tokio 2020», advierte Gerardo Riquelme, subdirector de 'Marca'.

Carlota Castrejana lleva un cuarto de siglo vinculada al deporte. La riojana formó parte de la selección española de baloncesto que compitió en los Juegos de Barcelona 92 y después se pasó al atletismo (empezó como saltadora de altura), donde logró ser campeona de Europa de triple salto. Después de colgar los clavos se dedicó a la gestión. Primero como directora general del Deporte en la Comunidad de Madrid y ahora como vicepresidenta de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). «Las mujeres han sido, durante años, parte del deporte español y de sus éxitos, pero ahora empiezan a liderar el deporte con gente como Ruth Beitia, Lydia Valentín, Mireia Belmonte, Carolina Marín... Todas ellas mujeres con influencia que han propiciado un cambio, lo que yo llamo el despegue de la mujer en el deporte».

Ese despegue, según Castrejana, fue algo más profundo que corregir el balance de los medalleros. «Ha propiciado un cambio económico. Nuestras deportistas se han convertido en prescriptoras y cada una genera su espacio. El fútbol femenino no puede competir en España con el masculino, pero el planteamiento correcto es que igual sí puede hacerlo con el atletismo o con el patinaje artístico».

La riojana asegura que ella se ha sentido deportista, nunca mujer deportista. Ella conoce de cerca el contraste entre las de antes y las de ahora: «Las pioneras tuvieron que aprender a ganar y a romper algunas barreras. Las nuevas se han criado en la competitividad. Han nacido para ganar. La consecuencia es que la materia prima es buenísima y que las deportistas transmiten mensajes buenísimos. Hay marcas que no quieren estar donde han estado siempre y prefieren estar al lado de lo que transmiten las mujeres: liderazgo, constancia, perseverancia, personalidad propia...».

Alguien que conoce bien las posibilidades comerciales de las deportistas es Sandra Femenía, vicedecana de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad CEU Cardenal Herrera, a quien tampoco le gusta la distinción por género, ni siquiera porque resulte más barato invertir en las mujeres, generalizando, que en los hombres. «Y las redes sociales han ayudado a generar contenidos e igualar la visibilidad, aunque muchas mujeres las gestionan peor, carecen de una página web, no tienen posicionamiento de marca... ¿Cómo pretenden conseguir así un patrocinador? Hay que generarlo, ayudándose de plataformas como Instagram, donde no hace falta ni saber escribir. Pero hay que tener una estrategia profesional».

Aún así su impulso viene también de una mayor apuesta comercial por la mujer. Iberdrola, por ejemplo, auspicia a 16 federaciones deportivas (fútbol, atletismo, gimnasia, balonmano, rugby...) y da nombre a 22 ligas nacionales. Ocultan las cifras de su inversión, pero conceden que no es inferior a la que dedicaron en su día a la selección española de fútbol que ganó la Copa del Mundo y la Eurocopa.

«Llevan el peso»

«Siempre hemos estado muy vinculados al deporte porque compartimos muchos de sus valores. En 2015 se produjo un cambio en nuestro posicionamiento y, por unos compromisos que adquirimos en materia de responsabilidad corporativa, asumimos que hay que luchar por la igualdad y tratar de empoderar a la mujer», argumenta Elisa Yarte, responsable de patrocinio de Iberdrola, que también ha hecho un esfuerzo por conseguir que esa información llegue a los medios de comunicación. «Es importante hacer de altavoz, que se retransmita, que llegue a las casas de la gente. Y lo estamos consiguiendo: las audiencias y el seguimiento del deporte femenino están creciendo en los últimos años».

Iberdrola colabora también con el Consejo Superior de Deportes a través de la Fundación Deporte Joven en el Programa Universo Mujer. La secretaria de Estado, María José Rienda, aplaude este progreso. «El empuje del deporte femenino es imparable. Además de las dotaciones presupuestarias que el Consejo Superior de Deportes contempla a través de su programa Universo Mujer, hay que destacar la superación, el compromiso, el esfuerzo de tantas y tantas deportistas que han logrado gestas que hasta ahora no habíamos disfrutado. Puedo dar muchos ejemplos. Ahí está Ana Carrasco, que se ha convertido en la primera campeona del mundo de motociclismo de velocidad. El equipo femenino de hockey, las 'redsticks', que se llevaron el bronce en el Mundial de Hockey. Las jugadoras de baloncesto que fueron también bronce en el Mundial celebrado en Canarias. En karate, modalidad Kata, Sandra Sánchez ha sido campeona del mundo y el equipo femenino, subcampeón, mientras que en combate las chicas se llevaron el bronce. Lydia Valentín logró dos oros y un bronce en el Mundial de este año. En fútbol, las categorías inferiores están imparables. La sub 19 ganó este verano el Campeonato de Europa; en sub 20, subcampeonas del mundo, y las sub 17, campeonas del mundo. María Perez es la campeona de Europa de 20 km marcha. En rugby fueron campeonas de Europa... Las mujeres, actualmente, están llevando el peso del deporte de alto nivel en nuestro país y el deporte es un reflejo de la sociedad».

Sandra Femenía cree que el patrocinio ha dejado de estar vinculado al éxito, que hay otras virtudes de un deportista igual de valiosas. «Ya hay estudios que demuestran con sus resultados que, aunque el deporte femenino no despierte el mismo interés que el masculino, a nivel de cobertura e inversión, se demuestra el potencial y las nuevas oportunidades comerciales de derechos, marcas y medios que están teniendo y van a tener».

Las mujeres tienen cada vez más visibilidad y más apoyo, aunque aún queda un trecho por recorrer. Mientras eso se produce ellas ya se han equiparado y superado a a los hombres en cuanto a resultados. Aunque, quizá, el éxito total sea el día que no haya que distinguir el deporte en función de su género.