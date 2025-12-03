Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ayuntamiento de Torrijos, Toledo. R. C.

Una mujer muere apuñalada en un pueblo de Toledo a manos de su pareja

El agresor ha sido hospitalizado por heridas de arma blanca

J. M. L.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:36

Una mujer de 39 años de edad falleció este miércoles en Torrijos (Toledo) apuñalada por un hombre de 45 con el que mantenía una relación ... sentimental. El suceso ocurrió a última hora de la mañana en una vivienda situada en la calle Cirilo Montero de esta localidad de 14.000 habitantes.

