La mujer que ganó 70 millones en el Euromillones y salvó la vida de su marido: «Soy muy afortunada»

La gran mayoría de personas que juegan a la loterían pasan sus días soñando con un premio millonario que nunca llega, pero algunos afortunados sí que experimentan esa experiencia que, literalmente, les cambia la vida.

Es lo que ha ocurrido a un matrimonio británico, que de la noche a la mañana ha cambiado su forma de vivir. Lo cuenta Lesley Higgins, una mujer residente en Aberdeenshire (Escocia), que ganó 57.975.367 libras esterlinas -69.589.572 euros- después de jugar al Euromillones en julio de 2018. Higgins afirmó que «ganar la Lotería Nacional ha cambiado totalmente nuestras vidas, y también las vidas de quienes nos rodean. También nos ha dado tiempo para apoyar a organizaciones benéficas que son importantes para nosotros. Sin el premio, nunca hubiéramos podido hacer todo lo que podemos hacer hoy», explicó durante una sesión fotográfica con Rankin, un fotógrafo británico de celebridades.

Con el premio millonario pudieron comprar una gran propiedad 3.5 millones de metros cuadrados cerca de Perth. Pero su regalo no solo sirvió para arreglar sus problemas económicos, sino que le cambió la vida a nivel de salud también. «Cuando ganamos, coloqué nuestro boleto ganador en un sobre y escribí: 'Se acabaron las preocupaciones por el dinero'. De hecho, nuestra victoria le salvó la vida a Fred», explicó Lesley.

Tras ganar el Euromillones, el matrimonio se hizo un kilt -prenda típica escocesa- a medida para acudir a la boda de un familiar, y cuando fueron a recoger el de su marido «se le cayó porque había perdido mucho peso y no lo habíamos notado, supimos que había un problema». «Le diagnosticaron cáncer de próstata y lo operaron, así que creo que la Lotería Nacional le salvó la vida de alguna manera», concluyó Lesley Higgins.

Estas declaraciones de Lesley Higgins se produjeron en un evento organizado por el fotógrafo Rankin, donde reunió a 30 millonarios de las últimas tres décadas, con motivo del 30 aniversario de la venta de los primeros billetes de Lotería Nacional en el Reino Unido.

En este encuentro, Rankin declaró que «recuerda cuando empezó la Lotería Nacional y fue fascinante conocer a los verdaderos ganadores y escuchar sus historias y experiencias. Son personas normales a las que les ha sucedido algo extraordinario que ha transformado sus vidas. Eso es lo que nos propusimos capturar», detalló el artista.

