Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Entrega de un premio millonario del Euromillones, en una imagen de archivo. Mireya López

La mujer que ganó 70 millones en el Euromillones y salvó la vida de su marido: «Soy muy afortunada»

«Sin el premio, nunca hubiéramos podido hacer todo lo que podemos hacer hoy», señala

C. L.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:12

La gran mayoría de personas que juegan a la loterían pasan sus días soñando con un premio millonario que nunca llega, pero algunos afortunados sí que experimentan esa experiencia que, literalmente, les cambia la vida.

Es lo que ha ocurrido a un matrimonio británico, que de la noche a la mañana ha cambiado su forma de vivir. Lo cuenta Lesley Higgins, una mujer residente en Aberdeenshire (Escocia), que ganó 57.975.367 libras esterlinas -69.589.572 euros- después de jugar al Euromillones en julio de 2018. Higgins afirmó que «ganar la Lotería Nacional ha cambiado totalmente nuestras vidas, y también las vidas de quienes nos rodean. También nos ha dado tiempo para apoyar a organizaciones benéficas que son importantes para nosotros. Sin el premio, nunca hubiéramos podido hacer todo lo que podemos hacer hoy», explicó durante una sesión fotográfica con Rankin, un fotógrafo británico de celebridades.

Con el premio millonario pudieron comprar una gran propiedad 3.5 millones de metros cuadrados cerca de Perth. Pero su regalo no solo sirvió para arreglar sus problemas económicos, sino que le cambió la vida a nivel de salud también. «Cuando ganamos, coloqué nuestro boleto ganador en un sobre y escribí: 'Se acabaron las preocupaciones por el dinero'. De hecho, nuestra victoria le salvó la vida a Fred», explicó Lesley.

Tras ganar el Euromillones, el matrimonio se hizo un kilt -prenda típica escocesa- a medida para acudir a la boda de un familiar, y cuando fueron a recoger el de su marido «se le cayó porque había perdido mucho peso y no lo habíamos notado, supimos que había un problema». «Le diagnosticaron cáncer de próstata y lo operaron, así que creo que la Lotería Nacional le salvó la vida de alguna manera», concluyó Lesley Higgins.

Estas declaraciones de Lesley Higgins se produjeron en un evento organizado por el fotógrafo Rankin, donde reunió a 30 millonarios de las últimas tres décadas, con motivo del 30 aniversario de la venta de los primeros billetes de Lotería Nacional en el Reino Unido.

En este encuentro, Rankin declaró que «recuerda cuando empezó la Lotería Nacional y fue fascinante conocer a los verdaderos ganadores y escuchar sus historias y experiencias. Son personas normales a las que les ha sucedido algo extraordinario que ha transformado sus vidas. Eso es lo que nos propusimos capturar», detalló el artista.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil encuentra una macroplantación de marihuana en Valderrubio
  2. 2 La empresa que llegó de Nueva York a Granada y ya suma 300 nuevos trabajadores en un año
  3. 3 Directo | Procesión de la Virgen de las Angustias
  4. 4

    El paso de peatones más deseado de Granada cobra vida
  5. 5 La Aemet lo confirma: llegan las lluvias persistentes a Granada este lunes y bajada de las temperaturas
  6. 6 El ingeniero granadino que promueve casas en plena naturaleza a precio moderado
  7. 7 La granadina que conquistó el Sant Jordi y cumplió su sueño gracias a Mora
  8. 8

    Más voluntad que acierto en el Covirán
  9. 9

    La historia tras el primero de la fila de las promesas de la Virgen de las Angustias
  10. 10 Muere un delfín que quedó varado en la playa de El Pozuelo de Albuñol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La mujer que ganó 70 millones en el Euromillones y salvó la vida de su marido: «Soy muy afortunada»

La mujer que ganó 70 millones en el Euromillones y salvó la vida de su marido: «Soy muy afortunada»