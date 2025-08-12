Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo.

Muere un temporero mientras trabajaba en una finca de Lleida durante la ola de calor

Se encontraba trabajando al aire libre y, pese a los esfuerzos de los efectivos de emergencias, acabó falleciendo

E. P.

Martes, 12 de agosto 2025, 14:06

Un temporero ha muerto mientras trabajaba en un finca agrícola cercana a la carretera de Vallmanya, en Alcarràs (Lleida), han informado fuentes de los Mossos d'Esquadra a Europa Press.

El fallecimiento se produjo el lunes sobre las 17.00 horas, coincidiendo con el pico de la ola de calor, aunque las fuentes policiales consultadas aclaran que habrá que esperar a los resultados de la autopsia para saber si la causa de la muerte fue un golpe de calor dado que, de ser así, se trataría de un accidente laboral.

En el momento del deceso el temporero se encontraba trabajando al aire libre y, pese a los esfuerzos de los efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), acabó falleciendo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Ahora quieren matar a un chiquillo de 20 años de los nuestros, un ojo por ojo»
  2. 2

    Fallece un trabajador en la planta de residuos de Alhendín
  3. 3

    Queman seis viviendas en Pinos Puente relacionadas con el homicidio de un joven
  4. 4

    Dos jóvenes, en el foco de un enfrentamiento por drogas
  5. 5

    La agenda de prostitutas de la trama Koldo en Granada
  6. 6 La espectacular bola de fuego que se vio en el cielo de Granada y otras partes de Andalucía
  7. 7

    Ábalos se mete en la madriguera de Granada
  8. 8 Las zonas de Granada y Andalucía donde será más visible el eclipse solar que dejará a oscuras a España
  9. 9 La desértica imagen de una playa de Almuñécar antes del boom turístico
  10. 10 La exalcaldesa de Granada que es la tejedora más veterana: 40 años en el oficio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Muere un temporero mientras trabajaba en una finca de Lleida durante la ola de calor

Muere un temporero mientras trabajaba en una finca de Lleida durante la ola de calor