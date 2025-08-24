Muere un policía local de Monforte durante una persecución y otro agente resulta herido El Ayuntamiento decreta luto oficial durante tres días hasta el lunes, en los cuales las banderas ondearán a media asta

Un agente de la Policía Local de Monforte de Lemos (Lugo) ha fallecido en un accidente en acto de servicio durante la madrugada de este sábado. Ante el suceso, el alcalde, José Tomé, que lamenta un «profundo dolor» por el pasamiento, ha decretado luto oficial durante tres días.

El accidente se produjo alrededor de las 02.00 horas de la madrugada a causa de una salida de vía durante una persecución a un conductor que se había dado a la fuga tras ser requerido para un control de alcoholemia. En la operación participó también uno de sus compañeros, que viajaba en el mismo coche y ahora permanece hospitalizado.

La patrulla de servicio del turno de noche del viernes 22 de agosto se encontraba en la rúa Leopoldo Calvo Sotelo, a la altura del enlace con la rúa Lagares, realizando un control de documentación, según recoge el informe policial. Allí, observaron un vehículo que se acercaba al punto en que se encontraban haciendo una conducción anómala, por lo que ordenaron su detención, lo que el conductor inicialmente realizó.

A continuación le solicitaron la documentación, cuando percibieron la existencia de síntomas de estar conduciendo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, por lo que lo requirieron para realizar una prueba de detección alcohólica.

A partir de este momento el conductor increpó a los agentes y trató de impedir la práctica de la prueba, hasta que finalmente abandonó el lugar a toda velocidad. Los agentes procedieron a perseguirlo, lo que desembocó en una salida de vía a la altura de la iglesia de Ribas Altas, donde el vehículo policial se golpeó con una edificación del margen derecho.

El policía que conducía, Eusebio Cuesta Díaz, falleció en el acto. El otro, Francisco Cao de Jesús, permanece ingresado en el Hospital Comarcal, por lo que fue visitado por el alcalde y la teniente de alcaldesa para desearle una pronta recuperación en nombre de todos los monfortinos. Con todo, el informe policial indica que las lesiones que presenta no hacen temer por su vida.

Los agentes solicitaron la colaboración de Policía Nacional cuando iniciaron la persecución, siendo una patrulla de este cuerpo los primeros en llegar al lugar del accidente quienes prestaron la primera asistencia. También contaron con la ayuda de agentes de la Guardia Civil.

La persona huida está identificada y en este momento se están realizando las diligencias para su localización.

Luto oficial

En este contexto, el alcalde de Monforte, en nombre de la corporación municipal, ha expresado su «profundo dolor» por el pasamiento del agente.

«En estos momentos tan difíciles, trasladamos todo nuestro cariño, apoyo y afecto a su familia, a sus compañeros de la Policía Local, así como el resto de compañeros del Ayuntamiento de Monforte y sus amistades», expresa en un comunicado.

El regidor ha decretado tres días de luto oficial desde este sábado, día 23, hasta el final del lunes 25 de agosto. Igualmente, en las citadas fechas, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos del Ayuntamiento de Monforte.

José Tomé le ha encargado al Inspector Jefe de la Policía Local que el cuerpo lleve a cabo las honras fúnebres pertinentes de acuerdo con la familia, consistentes en la colocación de la bandera gallega sobre el féretro y portar el mismo a hombros por agentes desde el tanatorio hasta el cementerio, así como cualquier otro cometido que fuera menester.

Con posterioridad, el alcalde propondrá cuando se celebre el primer pleno ordinario, la concesión de la Medalla del Ayuntamiento de Monforte a Eusebio Cuesta Vázquez, a título póstumo, por el fallecimiento en acto de servicio.