Muere Manuel de la Calva, integrante del Dúo Dinámico, a los 88 años «Mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy», ha informado su compañero Ramón Arcusa

Agencias Martes, 26 de agosto 2025, 15:10

El cantante Manuel de la Calva (Barcelona, 1937), integrante del Dúo Dinámico, ha fallecido este martes a los 88 años de edad, según ha informado su compañero Ramón Arcusa en una publicación en las redes sociales del grupo.

«Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida», ha lamentado su compañero en el Dúo Dinámico.

Ramón Arcusa ha dado las gracias a su amigo «por tanto». «Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos», ha apuntado.

Manuel de la Calva conoció a Ramón Arcusa en la empresa de motores de aviación Elizalde donde ambos habían entrado a trabajar. Siendo todavía unos adolescentes se unieron para emular a los ídolos de su época y, así, en los últimos días de 1958, se presentaron por la radio en público, bautizados como The Dynamic Boys, que el presentador del programa castellanizó como Dúo Dinámico.

Arrancó de este modo una carrera artística marcada por innumerables éxitos, que dieron color a una España todavía en blanco y negro y que no tardarían en dar el salto al otro lado del Atlántico. En los primeros años 60, además, participaron como protagonistas en cuatro largometrajes.

El grupo es autor de éxitos tan populares como 'Quince años tiene mi amor', 'Quisiera ser', 'Perdóname', 'Mari Carmen', 'Esos ojitos negros' o 'Amor de verano'.

En 2014, el dúo recibió el Grammy Latino a la Excelencia Musical, en reconocimiento a su trayectoria, que se sumó a otros galardones como la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2010) o la Medalla de Honor de SGAE (2024).

Paralelamente a su carrera en el Dúo Dinámico, Manuel de la Calva fue también compositor, arreglista o productor para otros artistas (como Julio Iglesias, Camilo Sesto, Nino Bravo o Massiel), y llegó a registrar más de 560 títulos en SGAE, entidad de la que fue socio desde octubre de 1960.