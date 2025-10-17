Muere un concejal gallego del PP tras sufrir varias picaduras de velutinas en una finca
Fue atacado el miércoles por velutinas, también conocidas como avispas asiáticas, mientras desbrozaba en una finca
Europa Press
Viernes, 17 de octubre 2025, 10:30
Un concejal de Irixoa (A Coruña) del PP, Ramón José Dopico Martínez, ha muerto este miércoles tras sufrir varias picaduras de velutinas mientras desbrozaba en una finca en Teixeiro, en el municipio de Curtis, según han confirmado fuentes populares.
El edil, de 76 años, ha sido despedido este jueves en la parroquia de San Lorenzo de Irixoa. Dopico fue atacado el miércoles por velutinas, también conocidas como avispas asiáticas, mientras desbrozaba en una finca. Pese a la movilización de los servicios sanitarios no se pudo hacer nada por salvar su vida y solo se pudo confirmar su fallecimiento.