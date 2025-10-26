Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Reuters

La moneda de 2 euros por la que se está llegando a pagar 26.000 euros

Se trata de una edición limitada emitida en Chipre en 2012 que ha acaparado el interés de muchos coleccionistas

Camilo Álvarez

Domingo, 26 de octubre 2025, 10:58

Comenta

El mundo del coleccionismo cuenta cada vez con más adeptos y la numismática gana terreno en este sector. Son muchos los que buscan piezas por su valor histórico o sentimental, o quienes buscan directamente hacer negocio y sacar una rentabilidad económica de alguna de las piezas que tenga en casa.

Y no tienen que ser siempre monedas antiguas, hay muchas en circulación que, por algún error en la acuñación o por una rareza, han multiplicado su valor. Es el caso de la moneda de 2 euros procedente de Chipre de que que mucha gente habla.

Se han visto anuncios que alcanzan 26.000 euros para un ejemplar de 2012, aunque lo normal es que se pida bastante menos por ella. Sin embargo, los precios están rondando los 1.400 euros.

Se trata de una pieza bimetálica: núcleo de níquel recubierto de níquel‑latón y anillo de cuproníquel. Mide 25,75 milímetros de diámetro, tiene un grosor de 2,2 mm y pesa 8,5 gramos. En la cara nacional aparece la silueta de Chipre junto al edificio de la Comisión Europea en Bruselas, además de un globo terráqueo que subraya el papel del país en la Unión Europea.

También figura la leyenda en griego '20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ' («20 años desde la adhesión de Chipre a la Unión Europea»), con los años 2004–2024. Esta edición nació en formato proof, de circulación muy limitada, y aunque no es lo habitual verla en la calle, puede llegar a cualquiera.

Un repaso por algunas plataformas como Ebay o Wallapop basta para comprobar la fiebre por la moneda chipriota. Muchas ofertas superan los 1.000 euros y el precio varía según la edición, el estado de conservación o la presentación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a 49 aficionados por una pelea con palos antes del Granada - Cádiz
  2. 2 Una deflagración en una fábrica de Armilla alarma a los vecinos
  3. 3 Piden ayuda para encontrar a un joven de 31 años desaparecido en Granada
  4. 4 Más centros de la UGR denuncian que «los padres vienen a tutorías, revisiones y matriculaciones»
  5. 5 El espectacular paisaje otoñal de la Alpujarra que atrae a visitantes de todo el país
  6. 6 Hacienda anuncia un cambio importante para millones de usuarios de Bizum en 2026
  7. 7 El sendero desconocido de las Riquelminas en Granada
  8. 8 «Granada se ha llenado otra vez de oro»
  9. 9 Un estudio granadino sobre el cáncer de vejiga recibe el primer premio a la Mejor Comunicación Científica
  10. 10 Detenido un chatarrero de Granada por presunta recepción de cobre robado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La moneda de 2 euros por la que se está llegando a pagar 26.000 euros

La moneda de 2 euros por la que se está llegando a pagar 26.000 euros