La moneda de 2 euros por la que se está llegando a pagar 26.000 euros Se trata de una edición limitada emitida en Chipre en 2012 que ha acaparado el interés de muchos coleccionistas

Camilo Álvarez Domingo, 26 de octubre 2025, 10:58

El mundo del coleccionismo cuenta cada vez con más adeptos y la numismática gana terreno en este sector. Son muchos los que buscan piezas por su valor histórico o sentimental, o quienes buscan directamente hacer negocio y sacar una rentabilidad económica de alguna de las piezas que tenga en casa.

Y no tienen que ser siempre monedas antiguas, hay muchas en circulación que, por algún error en la acuñación o por una rareza, han multiplicado su valor. Es el caso de la moneda de 2 euros procedente de Chipre de que que mucha gente habla.

Se han visto anuncios que alcanzan 26.000 euros para un ejemplar de 2012, aunque lo normal es que se pida bastante menos por ella. Sin embargo, los precios están rondando los 1.400 euros.

Se trata de una pieza bimetálica: núcleo de níquel recubierto de níquel‑latón y anillo de cuproníquel. Mide 25,75 milímetros de diámetro, tiene un grosor de 2,2 mm y pesa 8,5 gramos. En la cara nacional aparece la silueta de Chipre junto al edificio de la Comisión Europea en Bruselas, además de un globo terráqueo que subraya el papel del país en la Unión Europea.

También figura la leyenda en griego '20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ' («20 años desde la adhesión de Chipre a la Unión Europea»), con los años 2004–2024. Esta edición nació en formato proof, de circulación muy limitada, y aunque no es lo habitual verla en la calle, puede llegar a cualquiera.

Un repaso por algunas plataformas como Ebay o Wallapop basta para comprobar la fiebre por la moneda chipriota. Muchas ofertas superan los 1.000 euros y el precio varía según la edición, el estado de conservación o la presentación.